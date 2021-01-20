Байдена и Харрис засыпали подарками после инаугурации. Видео

После инаугурации президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис получили подарки от лидеров Конгресса.

Об этом пишет CNN. Презентация проходила на церемонии, которую устроили конгрессмены вместо традиционного обеда (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Сенатор-республиканец из Миссури Рой Блант вручил картину афроамериканского художника времен Гражданской войны Роберта С. Дункансона "Пейзаж с радугой".

Сенатор-демократ из Миннесоты Эми Клобучар подарила Байдену и Харрис по хрустальной вазе Lenox весом около 14,5 кг каждая.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл передали им флаги США, поднятые над Капитолием в день инаугурации.

Республиканец, лидер меньшинства Палаты представителей Кевин Маккарти и лидер большинства Палаты, демократ Стени Хойер презентовали фото с приведения к присяге Байдена и Харрис.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Байден принял присягу президента США и официально стал 46-м главой Соединенных Штатов. Церемония проходила 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.

До Байдена присягу приняла Харрис, которая стала первой женщиной и первой темнокожей на столь высоком посту.