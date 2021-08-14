Что творят на границе силовики Лукашенко: в Латвии показали видео с мигрантами

В Латвию следом за Литвой начали прибывать с территории Беларуси нелегальные мигранты с Ближнего Востока и других стран. Беженцев сопровождали белорусские силовики, которые оттесняли их к границе и не давали вернуться обратно.

Соответствующее видео было опубликовано на странице Вооруженных сил Латвии в YouTube. Ролик был снят в пятницу, 13 августа (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

На кадрах видны группы людей с рюкзаками и сумками, которых окружили военные с автоматами и щитами. На последнем видео Государственная пограничная охрана совместно с Национальными вооруженными силами зафиксировали целый строй силовиков и многочисленных мигрантов.

Видео дня

Отметим, что на ролике при этом не запечатлен момент пересечения беженцами границы Латвии и Беларуси.

Как пишет Sargs.lv, начиная с июля 2021 года белорусские власти намеренно организовали потоки мигрантов через границы Литвы и Латвии, чтобы осуществлять гибридные операции против Евросоюза, НАТО и стран Балтии.

Напомним, что в Латвии ввели режим чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью из-за большого числа незаконных мигрантов, которые направляются в страны Балтии.

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