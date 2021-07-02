Литва объявила экстремальную ситуацию из-за огромного потока мигрантов из Беларуси

Литва из-за наплыва нелегальных мигрантов с территории Белоруссии объявила экстремальную ситуацию на государственном уровне. Власти страны прилагает все усилия, чтобы Литва не стала транзитной зоной для перемещения десятков тысяч нелегальных беженцев в Европейский Союз.

Такое решение правительство Литвы приняло вечером в пятницу, 2 июля. Об этом сообщило литовское издание delfi.lt.

Руководителем оперативного отдела по чрезвычайным ситуациям назначена министр внутренних дел Литовской Республики Агне Билотайте.

По словам министра, в первый день июля пограничниками Литвы были задержаны около 150 нелегальных мигрантов. Это - самый высокий показатель за одни сутки.

Среди задержанных в основном граждане Ирака. Также есть нелегалы из Ирана, Сирии, Белоруссии, России, Турции и других стран.

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Большинство из них попросили убежища на территории Литвы, а пока им сделали тесты на коронавирус, и до получения результатов анализа они будут изолированы.

"Многие из этих 150 нелегальных мигрантов уже подали прошение о предоставлении убежища в Литве. По данным ГПГ, поток нелегальной миграции уже увеличился в одиннадцать раз по сравнению с 2020 годом, и на сегодня задержаны 822 нелегалов. В прошлом году на литовской границе был задержан 81 такой иностранец ", – сообщила Агне Билотайте.

В то же время министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко необходимо лишить возможности обманывать беженцев из Ирака и стран Ближнего Востока о том, что попасть в ЕС с Литвы "несложно".

По его словам, МИД Литвы будет прилагать все усилия, чтобы вернуть нелегалов туда, откуда они приехали.

"Возможно, приехать на границу с помощью режима удастся, но нет возможности ехать дальше. Цель Министерства иностранных дел ясна – мигранты, которые незаконно пересекли границу ЕС, должны быть возвращены туда, откуда они выехали", – сказал Ландсбергис.

Глава МИД Литвы отметил, что "ситуация напряженная и продолжает ухудшаться".

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