Литва начала возвращать нелегальных мигрантов в Беларусь: некоторые говорят, что их жестоко избили. Видео

Литовские пограничники ночью 3 августа задержали десятки незаконных мигрантов, проникших в страну из Беларуси, и вернули обратно. Некоторые их них пожаловались на "жестокие избиения".

Заместитель министра внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс уточнил в комментарии LRT RADIO, что попытки прорваться вне пунктов пропуска были зафиксированы в трех районах. В то же время белорусский провластный Telegram-канал "Желтые сливы" опубликовал кадры, на которых мигранты заявляют, что литовские пограничники их якобы избивали (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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По словам возвращенных иностранцев, против них "использовали электрошокеры и дубинки", а также "отобрали телефоны и деньги". А у одного якобы есть подозрение на перелом.

Абрамавичюс пояснил, что пограничники могут применять силу к нелегальным мигрантам, если те ведут себя агрессивно.

Накануне министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте подписала приказ, который разрешает пограничникам действовать жестко в случае незаконного пересечения границы. Решение было принято на фоне резкого наплыва мигрантов не только из Литвы, а также из Ирака и других ближневосточных стран.

В то же время Литва может объявить чрезвычайное положение. Для этого на следующей неделе созывают внеочередную сессию парламента, пишет Delfi.

Также агентство Евросоюза по безопасности внешних границ Frontex опубликовало видео и заявило, что группа нелегальных мигрантов прибыла к литовской границе в сопровождении белорусских пограничников.

Как пишет DW, протяженность границы между Литвой и Беларусью составляет 680 километров. При этом на некоторых отрезках государства разделяет лишь низкий деревянный забор или небольшой ров с водой, которые без труда может преодолеть даже ребенок.

По официальным данным, в 2020 году границу нелегально перешли всего 79 человек, и это были в основном белорусы, бежавшие от режима незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко. В этом году нелегальных мигрантов уже больше 2500: в основном из Афганистана, Сирии, Ирака или стран Африки. Большинство пересекли границу в последние два месяца.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины одобрил предоставление Литве колючей проволоки как гуманитарной помощи. Она понадобилась стране для укрепления границы в связи с беспрецедентным миграционным кризисом.