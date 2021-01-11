У Конгресі США оприлюднили текст резолюції щодо імпічменту Трампа
Палата представників конгресу США опублікувала проєкт резолюції щодо імпічменту президента Дональда Трампа, в якій президента звинуватили в підбурюванні до повстання.
Документ також поширив CNN. На думку конгресменів, Трамп причетний до безладів, які призвели до штурму Капітолію у Вашингтоні 6 січня.
У резолюції ідеться, що "президент Трамп поставив під серйозну загрозу безпеку Сполучених Штатів і урядові інститути".
"Він поставив під загрозу цілісність демократичної системи, завадив мирному переданню влади і поставив під загрозу уряд. Тим самим він зрадив свою довіру як президента, завдавши очевидної шкоди народу Сполучених Штатів", – указано в документі.
Резолюція Конгресу – це перший крок демократів до проведення цього тижня голосування щодо імпічменту. Таким чином Трамп може стати першим президентом в історії США, якому вдруге буде оголошено імпічмент.
Нагадаємо, ініціативу демократів щодо оголошення імпічменту президенту США Дональду Трампу підтримали в Республіканській партії. Впливовий сенатор-республіканець від штату Пенсильванія Пет Тумі висловив думку, що роль Трампа в штурмі Капітолію є правопорушенням, через яке може бути оголошено імпічмент.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
6 січня в США прихильники Трампа влаштували масові заворушення в Конгресі.
У Вашингтоні під час протестів у районі Капітолійського пагорба загинуло п'ятеро людей.
Тоді конгресменка від Демократичної партії Ільхан Омар заявила, що Трамп не має залишатися на посаді глави держави до 20 січня, коли відбудеться інавгурація Джо Байдена.