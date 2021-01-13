Бананові штати Америки: чим оплот демократії здивував світ

Початок нового року, на який увесь світ сподівався, озираючись на жахи минулого 2020-го, виявився не таким уже й безхмарним. Особливо, якщо йдеться про Сполучені Штати Америки, де прихильники чинного президента Дональда Трампа влаштували таке "шоу" зі штурмом Капітолію, яке не забудуть ще найближчі десятиліття.

Звичайно, за умови, що Трамп і компанія на прощання не викинуть ще який-небудь фокус, котрий остаточно проголосить в США торжество "бананової республіки".

Якщо коротко, то ось що в сухому залишку ми зараз маємо в США:

Трамп залишається президентом до 20 січня;

Його прихильники впевнені, що перемогу в нього вкрали і дуже злі (штурм Капітолію – чудовий доказ);

Трамп шукає спосіб залишитися і навіть готовий влаштувати переворот;

Якщо очільнику Білого дому влаштують імпічмент – можливе збройне повстання;

Інавгурація Джо Байдена запланована на 20 січня.

OBOZREVATEL розповідає, як усього за декілька місяців "оплот світової демократії" був відкинутий до рівня бананової республіки, де владу передають не тому, хто переміг на виборах, а тому, в кого дрючок більший і голос гучніший.

Те, що чинний глава Білого дому не збирається просто визнати поразку на виборах, було зрозуміло майже відразу. Трамп багато й красиво говорив про те, що переміг саме він. Розповідав, у властивій йому хвалькуватій манері, як губернатори навперебій кинулися вітати його з "історичною перемогою", аналогів якої вони ніколи не бачили.

Коли ж попередні результати стали свідчити про те, що Трамп, швидше за все, програв вибори Байдену, він просто ввімкнув режим "врятувати Америку", який узагалі не передбачає такого поняття як демократія.

Щоб утримати владу, яка вислизає з рук, чинний президент зажадав від лояльних до республіканської партії штатів терміново провести перерахунок голосів. Бажано, звичайно, на його користь. Будь-яких доказів фальсифікації виборів він не надав, але впевнений, що перемогу в нього вкрали.

Дійшло до того, що Трамп погрожував держсекретареві штату Джорджія Бреду Раффенспергеру, заявляючи: "я просто хочу знайти 11 780 голосів" для перемоги. Водночас, як свідчить аудіозапис, опублікований The Washington Post, Трампа під час розмови кидало в крайнощі, він то нахвалював Раффенспергера, особливо відзначаючи, що вони обидва республіканці, то погрожував кримінальною відповідальністю, заявляючи, що держсекретар штату прекрасно знає про фальсифікації демократів, але покриває їх.

Коли ж історія з перерахунком голосів результату не дала (ті, хто провів перерахунок, фальсифікацій не знайшли), Трамп пішов ще далі. Його друзі-республіканці спробували провернути фінт із альтернативними вибірниками, які проголосували в так званих хитких штатах, де, на думку Трампа, були фальсифікації. Їхні голоси пізніше відправили на затвердження в Конгрес паралельно з результатами голосування офіційних вибірників, які визнали перемогу Байдена.

Задумка в історії з альтернативними вибірниками була досить простою: республіканці так і не залишили спроб оскаржити результати виборів в суді (а Трамп продовжував розкручувати тему фальсифікацій, втягуючи в неї всю президентську команду), і якби їм вдалося це зробити до голосування в Конгресі 6 січня, то сенаторам на затвердження подали б голоси вибірників, які визнали перемогу чинного президента.

Напередодні голосування в Конгресі Трамп у соцмережах вже щосили анонсував "найбільшу подію в історії штату Вашингтон", закликаючи своїх прихильників 6 січня прийти на марш і "стати частиною історії".

Паралельно, як дізналися ЗМІ, Трамп в ультимативній формі зажадав від віцепрезидента Майка Пенса не визнавати результати виборів і відхилити в Конгресі голоси вибірників із хитких штатів. Фактично, президент просив улаштувати переворот!

Пенс, за даними ЗМІ, відмовився це робити, заявивши Трампу, що не хоче і не має повноважень на це. Той у відповідь традиційно заговорив про фейк ньюз і про те, що Пенс нібито визнав, що має такі повноваження. Коли 6 січня результати все-таки були затверджені, глава Білого дому написав у Twitter: "Майку Пенсу не вистачило мужності зробити те, що потрібно було зробити, аби захистити нашу країну".

Але сталося це вже після того, як марш, анонсований Трампом, таки став історичним.

Перед голосуванням у Конгресі чинний президент зібрав своїх прихильників у Вашингтоні і не скупився на гарячі вирази, кажучи про те, що у них хочуть вкрасти Америку, а "слабких конгресменів" треба терміново прибрати.

"Ми підемо до Капітолію", – заявив Трамп за годину до того, що стало днем ганьби для американської демократії.

Після мітингу він залишив своїх "захисників Америки" сам на сам із думками про вкрадену перемогу на виборах, підлих демократів і продажні ЗМІ, та пішов у своїх справах. Однак прихильники Трампа, пам'ятаючи про обіцянку "ми підемо до Капітолію", вирішили не підводити президента і таки пішли.

Зрештою гарячі голови повели натовп на штурм Капітолію, під час якого загинуло 5 осіб, а ще десятки постраждали. Трамп у цей час сидів у затишному Twitter, вимагаючи не вчиняти насильницьких дій проти правоохоронців, і відмовлявся відправити гвардію до будівлі Конгресу для наведення ладу.

Усередині Капітолію, в який уже прорвався розлючений натовп, в цей же час терміново евакуювали сенаторів і Майка Пенса, якого, за даними ЗМІ, розшукували прихильники Трампа, знаючи про відмову влаштувати переворот в ім'я глави Білого дому.

Розруха в Капітолії, залишена "патріотами" (так їх у Twitter назвала дочка президента Іванка), засвідчила, що прихильники Трампа мали лише одну мету – руйнувати. Яким чином це мало допомогти "врятувати Америку" відомо, ймовірно, тільки людям із протрампівської організації Proud Boys.

Історичність ситуації в тому, що останнього разу напад на Капітолій відбувався ще під час англо-американської війни в 1814 році.

Незважаючи на те, що глава Білого дому фактично самоусунувся від штурму Капітолію, вся критика посипалася саме на нього. Зокрема, канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що в тому, що трапилося, винен винятково президент. Лідери країн Заходу один за одним говорили про те, що США – оплот демократії і не повинні опускатися до таких подій.

Не залишилися осторонь 44-й і 43-й президенти США Барак Обама і Джордж Буш-молодший.

Так, Обама заявив, що "історія заслужено запам'ятає" штурм Капітолію, як "момент великої ганьби та сорому для нашої нації", що виник через "підбурювання чинного президента, який продовжував необґрунтовано брехати про результати легітимних виборів".

Ще жорсткіше висловився Буш-молодший, зазначивши, що "не вірив своїм очам", коли бачив те, що відбувається, оскільки "так оскаржують результати виборів у банановій республіці, а не в нашій країні".

Не залишився осторонь і обраний президент США Джо Байден, відкрито звинувативши Трампа в "безжальних нападках на демократію". Він також назвав прихильників опонента, які влаштували безлади, "внутрішніми терористами".

Проти нерозсудливості глави Білого дому після 6 січня виступили й сенатори-демократи, які на власній шкурі оцінили те, що відбувалося в Капітолії.

Його також критикували за підбурення протестувальників і заяви про фальсифікації виборів, які не мали під собою жодних підстав. Проте на Трампа це не надто впливало: він продовжував говорити в соцмережах про невизнання виборів аж до того моменту, коли Twitter, а слідом Facebook та інші соціальні платформи вирішили, що демократія не настільки важлива, коли є загроза для країни, і заблокували акаунти Трампа і його особливо завзятих прихильників.

Останнім ударом для чинного президента стало те, що сенатори демократи, заручившись підтримкою республіканців, вивчають можливість влаштувати Трампу імпічмент ще до 20 січня, коли його повноваження офіційно закінчаться.

Є також варіант, що президента просто відсторонять від виконання обов'язків з передачею повноважень глави Білого дому віцепрезиденту США Майку Пенсу. Така можливість передбачена 25-ю поправкою Конституції США. Потрібно буде лише довести, що Трамп більше нездатний керувати країною.

Попри те, що до інавгурації Байдена залишилося всього нічого, схоже, що чинний президент США і його прихильники все одно не готові віддати владу.

ABC News, посилаючись на дані ФБР, повідомляє, що шанувальники теперішнього глави держави 16 січня можуть влаштувати у Вашингтоні збройне повстання, яке згодом підтримають збройні угруповання і в інших штатах.

Учасники збройного перевороту, за даними ФБР, планують штурмувати державні, місцеві та федеральні урядові будівлі. Нібито тригером для таких дій може стати імпічмент Трампа, який зараз у США не обговорює тільки ледачий.