Байден после введения санкций против России выступил с речью: главное из заявления
США ввели новые санкции против России из-за оккупации украинского Крыма и вмешательства в американские выборы. Америка также обеспокоена наращиванием военного присутствия РФ на границе с Украиной.
Заявления об этом вечером в четверг, 15 апреля, сделал президент США Джо Байден, выступивший с речью, посвященной России. Трансляцию события вели на YouTube-канале Белого дома.
Начало было запланировано на 23:30 (по Киеву) в Восточной комнате госучреждения, однако старт обращения немного отложили (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
В Белом доме детали до начала события решили не раскрывать. Сообщалось только о том, что президент прокомментирует санкции, введенные ранее этого же дня против РФ.
В результате Байден вышел к микрофону около 23:55 (по Киеву).
Главное из заявлений американского лидера
Во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным (Байден назвал беседу откровенной и уважительной) американский глава предупредил, что Штаты ответят пропорционально на неподобающие действия России.
"Я мог быть зайти дальше с санкциями, но не хочу этого", – сказал Байден.
Он выразил Путину обеспокоенность военной активностью РФ вокруг Украины и призвал воздержаться от эскалации.
По словам Байдена, Штаты и дальше будут защищать свои интересы и ценности, а также своих союзников, и он дал это Путину понять.
Также стало известно, что команды США и РФ обсуждают возможность встречи на высшем уровне. В частности, президент Соединенных Штатов предложил российскому коллеге встретится летом в Европе.
С Путиным Байден надеется обсудить противостояние с Ираном, Северной Кореей, борьбу с коронавирусом и прочее.
Байден также указал, что с самого начала, еще до президентства, был противником российского проекта "Северного потока-2". В то же время, отвечая на вопрос журналиста, он назвал вопрос непростым, поскольку он затрагивает интересы союзников США.
Трансляция выступления президента США:
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Администрация президента США Байдена 15 апреля ввела новые санкции против России. Кроме этого, из страны решили выслать 10 российских дипломатов. Случившееся также коснулось юридических лиц, связанных с российской оккупацией и репрессиями в Крыму.
Минфин Соединенных Штатов обнародовал списки юридических и физических лиц, попавших под ограничения.
Кроме того, Байден объявил в стране чрезвычайное положение из-за угрозы национальной безопасности со стороны действий РФ.
В свою очередь в Кремле заявили, что будут отвечать на такие действия Вашингтона по принципу взаимности, а санкции там назвали "незаконными".
Посла США вызвали в Министерство иностранных дел РФ в связи с новым санкционным ударом. Мария Захарова заявила, что Вашингтону "придется расплачиваться". РФ также пообещала серию ответных мер.
В НАТО и Евросоюзе тем временем поддержали решение Америки.