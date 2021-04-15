Байден после введения санкций против России выступил с речью: главное из заявления

США ввели новые санкции против России из-за оккупации украинского Крыма и вмешательства в американские выборы. Америка также обеспокоена наращиванием военного присутствия РФ на границе с Украиной.

Заявления об этом вечером в четверг, 15 апреля, сделал президент США Джо Байден, выступивший с речью, посвященной России. Трансляцию события вели на YouTube-канале Белого дома.

Начало было запланировано на 23:30 (по Киеву) в Восточной комнате госучреждения, однако старт обращения немного отложили (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В Белом доме детали до начала события решили не раскрывать. Сообщалось только о том, что президент прокомментирует санкции, введенные ранее этого же дня против РФ.

Скриншот

Выступление началось с опозданием Скриншот видео

В результате Байден вышел к микрофону около 23:55 (по Киеву).

Главное из заявлений американского лидера

Во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным (Байден назвал беседу откровенной и уважительной) американский глава предупредил, что Штаты ответят пропорционально на неподобающие действия России.

"Я мог быть зайти дальше с санкциями, но не хочу этого", – сказал Байден.

Он выразил Путину обеспокоенность военной активностью РФ вокруг Украины и призвал воздержаться от эскалации.

По словам Байдена, Штаты и дальше будут защищать свои интересы и ценности, а также своих союзников, и он дал это Путину понять.

Также стало известно, что команды США и РФ обсуждают возможность встречи на высшем уровне. В частности, президент Соединенных Штатов предложил российскому коллеге встретится летом в Европе.

С Путиным Байден надеется обсудить противостояние с Ираном, Северной Кореей, борьбу с коронавирусом и прочее.

Байден также указал, что с самого начала, еще до президентства, был противником российского проекта "Северного потока-2". В то же время, отвечая на вопрос журналиста, он назвал вопрос непростым, поскольку он затрагивает интересы союзников США.

Байден во время выступления Скриншот видео

Трансляция выступления президента США:

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