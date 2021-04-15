Байден після введення санкцій проти Росії вирішив виступити з промовою: онлайн-трансляція

Дар'я Дурова Світ 23:25, 15.04.2021 Оновлено: 23:31, 15.04.2021

Увечері в четвер, 15 квітня, президент США Джо Байден повинен виступити з промовою, присвяченій Росії.

Трансляцію події запустили на YouTube-каналі Білого дому. Початок було заплановано на 23:30 (за київським часом) у Східній кімнаті держустанови.

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