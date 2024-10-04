Президент США Джо Байден заявил, что не верит в "тотальную войну" на Ближнем Востоке. По его мнению, ее можно избежать, но для этого нужно сделать больше.

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Об этом сообщает агентство Reuters. Издание отметило, что регион находится на грани такого конфликта из-за нападений Израиля на Газу и Ливан, а также эскалации напряженности союзника США с Ираном.

Так, на вопрос о том, насколько он уверен в том, что такую ​​войну можно предотвратить, Байден сказал: "Насколько вы уверены, что дождь не пойдет? Послушайте, я не верю, что будет тотальная война. Думаю, мы можем ее избежать".

При этом американский лидер признал, что для этого еще многое предстоит сделать.

Он не ответил прямо, когда его спросили о возможности отправки американских войск на помощь Израилю. Байден указал лишь, что США уже помогли стране и собираются ее защищать дальше.

Reuters пишет, что напряженность между Ираном и Израилем была высокой, поскольку Тель-Авив взвешивал варианты ответа на баллистическую ракетную атаку Тегерана 1 октября, которую той осуществил в ответ на военные действия Израиля в Ливане.

Последнее кровопролитие в многолетнем израильско-палестинском конфликте было спровоцировано нападением боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года, в результате которого, по израильским подсчетам, погибло 1200 человек, а около 250 были взяты в заложники. В ответ ЦАХАЛ начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газы.

Война на трех фронтах: Израиль одновременно воюет с ХАМАСом, "Хезболлой" и Ираном

"Последнее кровопролитие в многолетнем израильско-палестинском конфликте было спровоцировано нападением боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года, в результате которого, по израильским подсчетам, погибли 1200 человек, а около 250 были взяты в заложники", – пишет Reuters.

Как известно, в ответ на эти события Армия обороны Израиля приступила к военной операции против ХАМАСа в секторе Газы. Наземная интервенция ЦАХАЛа привела к ликвидации не только многих боевиков, но и смертям десятков тысяч гражданских палестинцев и разрушению инфраструктуры. Блокада анклава продолжается до сих пор.

Параллельно активизировалась "Хезболла" (одновременно вооруженная группировка и политическая партия), контролирующая большую часть южного Ливана. США считают ее террористической организацией, в то время как Евросоюз внес в "черный список" только ее вооруженное крыло.

С Ливана начались обстрелы севера Израиля, и ЦАХАЛ открыл ответный огонь. В сентябре этого года, благодаря Моссаду, израильские силы сначала провели спецоперацию с массированным подрывом пейджеров у лидеров группировки, а затем частично вошли в южный Ливан (пересекли границу впервые после их 34-дневной войны в 2006 году).

Иран, который 45 лет считает своим главным врагом именно Израиль, также не остался в стороне от этих столкновений и 1 октября запустил сотни баллистических ракет по израильской территории. Эксперты называют очевидным то, что Тель-Авив снова ответит на действия Тегерана. На фоне всех этих событий в мире и начала звучать фраза о вероятной "тотальной войне" на Ближнем Востоке.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Министерства обороны США Ллойд Остин на фоне эскалации между Израилем и ливанской группировкой "Хезболла" призвал стороны к дипломатии. Американский Институт изучения войны отметил, что именно государство-террорист Россия всячески пытается извлечь выгоду из обострения конфликта на Ближнем Востоке.

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