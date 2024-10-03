В ISW рассказали, как Россия пытается использовать конфликт на Ближнем Востоке

Страна-террорист Россия пытается получить выгоду от эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В частности, россияне продвигают международные структуры, в которых доминируют.

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При этом атаки Армии обороны Израиля по террористической группировке "Хезболла" в Ливане российские чиновники назвали "политическими убийствами". Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов во время встречи с послом Ливана в России Шауки Бу Нассаром осудил наземную операцию ЦАХАЛ на юге Ливана. Богданов выразил "решительное осуждение наземного вторжения Израиля в Ливан" и подчеркнул, что Москва выступает против "израильских политических убийств".

Министерство иностранных дел РФ недавно осудило ликвидацию генерального секретаря "Хезболлы" Сайеда Хасана Насраллы и назвало это "политическим убийством".

В свою очередь посол России в Израиле Анатолий Викторов призвал к немедленному прекращению конфликта на Ближнем Востоке, а министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с послами неуказанных арабских государств и призвал к немедленному прекращению военных операций в зоне израильско-палестинского конфликта.

В ISW отметили, что Кремль стремится воспользоваться конфликтом на Ближнем Востоке для продвижения международных структур, в которых доминирует Россия, включая некоторые из тех, которые связаны с усилиями агрессора по созданию альтернативной "евразийской архитектуры безопасности". В частности, аналитики указывают на то, что президент Палестинской автономии Махмуд Аббас принял приглашение РФ посетить саммит БРИКС в Казани 22-24 октября и что участники обсудят ситуацию на Ближнем Востоке.

Напомним, вечером 1 октября по всему Израилю раздавались сирены из-за обстрела со стороны Ирана. Предварительно, для атаки было применено более 180 ракет, среди которых и гиперзвуковые Fattah.

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герци Халеви заявил, что страна ответит на иранскую атаку. В Госдепе уже объявили, что США координируют с Израилем потенциальный ответ на ракетную атаку Ирана. В Вашингтоне убеждены, что страна имеет право себя защищать.

Как сообщал OBOZ.UA, Израиль, пользуясь моментом, когда почти все руководство "Хезболлы" уничтожено, а сама террористическая организация находится в хаосе, приступил к наземному вторжению на юге Ливана.