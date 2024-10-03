ЦАХАЛ заявил о ликвидации "премьер-министра" сектора Газа: что известно

Примерно три месяца назад Армия обороны Израиля уничтожила трех высокопоставленных чиновников ХАМАС: фактического премьер-министр сектора Газа Равхи Муштаха, министра безопасности в политбюро ХАМАС Самеха аль-Сираджа и главу "общего механизма безопасности" группировки Сами Одеха. По их местонахождению ударила израильская авиация.

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Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила 3 октября, что боевики прятались в туннеле на севере сектора Газа. Этот укрепленный и оборудованный подземный комплекс служил командно-контрольным центром ХАМАС и "позволял старшим оперативникам оставаться внутри него в течение длительного времени".

Террористическая группировка свои потери не подтвердила. В ЦАХАЛ объяснили, что боевики держат это в тайне, чтобы не допустить снижение боевого духа.

Армия обороны Израиля утверждает, что Равхи Муштаха был правой рукой и одним из ближайших соратников лидера ХАМАС Яхьи Синвара.

Они вместе отбывали заключение в израильской тюрьме, а позднее совместно создали общий механизм безопасности ХАМАС.

"Муштаха считался самой высокопоставленной фигурой в политическом бюро ХАМАС в секторе Газа и во время войны поддерживал гражданский контроль над режимом ХАМАС, одновременно занимаясь террористической деятельностью против Израиля", – объяснила пресс-служба.

Также Муштаха оказывал непосредственное влияние на решения, касающиеся развертывания сил террористов.

Как сообщал OBOZ.UA, после массированного ракетного удара Ирана по территории Израиля ситуация на Ближнем Востоке обострилась и риск начала масштабной войны очень велик. А с точки зрения Израиля такая война уже идет, причем на много фронтов, отметил военный аналитик Давид Шарп.

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