С Днем Екатерины: искренние поздравления для близких

24 ноября день ангела празднуют Екатерины. По православной традиции в этот день чтят память святой мученицы Екатерины, которую считают воплощением преданности, мудрости и веры. Происхождение имени остается неопределенным. По одной из версий, оно образовано от греческого слова "катариос", что означает "чистая, непорочная, безупречная". Есть также теория, связывающая это имя с именем древнегреческой богини Гекаты.

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Этот день – прекрасная возможность поздравить владелиц прекрасного имени с именинами. OBOZ.UA публикует самые искренние поздравления по случаю праздника.

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З днем святої Катерини!

Побажаю в іменини

Жити весело і вдало,

Щоб в оселі панували:

Щастя, злагода, кохання,

Та взаємне шанування.

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Поздравляю с днем ангела! Желаю мира и добра, счастья и любви, радости и здоровья. И пусть твой ангел-хранитель дарует тебе силы для достижения мечт, а жизнь твоя будет счастливой и исполненой добром и вдохновением.

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З Днем святої Катерини

Від душі вітаю я!

Хай любов буде єдина,

В злагоді живе сім’я,

Що задумано – здійсниться,

Всупереч проблемам всім,

Сміхом, радістю і щастям

Буде сповнений твій дім!

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Всіх благ земних бажаю,

Гармонії й добра,

Щоб кожна хвилина у житті

Щасливою була.

Хай благодать з небес зійде,

Любов'ю кожного огорне.

Хай доля бід ніколи не знає,

Хай сонце ясно-ясно сяє.

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Поздравляю вас с Днем ангела. Вам выпала честь иметь прекрасное имя, так что пусть святая Екатерина будет вашей покровительницей и бережет вас от всяких бед. Желаю крепкого здоровья и пусть сбываются мечты.

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Прекрасную девушку Екатеринку поздравляю с Днем ангела и хочу пожелать, чтобы компас жизни всегда приводил к нужной цели, чтобы резкость была приведена правильно, четкость мыслей и поступков всегда зашкаливала, а твоя красота вдохновляла и спасала мир.

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Поздравляю с Днем святой Екатерины! В этот праздник желаю не забывать святой подвиг мученицы, брать пример с ее несокрушимой веры, честности и храбрости, никогда не терять надежду на лучшее и не падать духом. Пусть святая Екатерина защищает тебя на твоем жизненном пути.

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Тебя, талантливую, красивую, мудрую и светлую женщину поздравляю с Днем святой Екатерины. Пожелать хочу перспективы, надежности, стабильности, духовности и искренности. Пусть счастье шагает рядом и всегда держит свою руку на пульсе, фортуна пусть всегда подставляет свое плечо, а любовь никогда не изменит!

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Прекрасную Екатерину поздравляю с праздником. Желаю мира и добра! Больше ярких моментов в жизни. Пусть ангел-хранитель всегда поддерживает на жизненном пути, даря мудрость, любовь и гармонию. Пусть этот день принесет тебе радость и незабываемые эмоции, а вся дальнейшая дорога будет светлой и счастливой!

***

Хай Янгол на плече сідає,

Від бід й хвороб оберігає.

Нехай удача не відходить,

Щастя завжди поруч ходить.

***

Гарної такої днини,

Іменини в Катерини.

Прийми ти від мене вітання,

Хай збудуться твої бажання.

В житті бажаю радіти,

Й ніколи тобі не хворіти.

Хай доля привітно дивує,

Любов і щастя дарує.

Бажаю друзів вірних тобі,

Щоб допомогли у біді.

Хай твій ангел тебе оберігає,

Всяке лихо що йде відганяє.

***

Екатерина, поздравляю с именинами! Будь всегда такой же жизнерадостной и обаятельной, как сейчас. Желаю тебе большого успеха в жизни, светлого пути и хороших друзей! Пусть у тебя будет веселый блеск в глазах и много планов на будущее.

Ранее OBOZ.UA публиковал поздравления на День ангела Дмитрия.

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