С Днем Екатерины: искренние поздравления для близких
24 ноября день ангела празднуют Екатерины. По православной традиции в этот день чтят память святой мученицы Екатерины, которую считают воплощением преданности, мудрости и веры. Происхождение имени остается неопределенным. По одной из версий, оно образовано от греческого слова "катариос", что означает "чистая, непорочная, безупречная". Есть также теория, связывающая это имя с именем древнегреческой богини Гекаты.
Этот день – прекрасная возможность поздравить владелиц прекрасного имени с именинами. OBOZ.UA публикует самые искренние поздравления по случаю праздника.
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З днем святої Катерини!
Побажаю в іменини
Жити весело і вдало,
Щоб в оселі панували:
Щастя, злагода, кохання,
Та взаємне шанування.
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Поздравляю с днем ангела! Желаю мира и добра, счастья и любви, радости и здоровья. И пусть твой ангел-хранитель дарует тебе силы для достижения мечт, а жизнь твоя будет счастливой и исполненой добром и вдохновением.
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З Днем святої Катерини
Від душі вітаю я!
Хай любов буде єдина,
В злагоді живе сім’я,
Що задумано – здійсниться,
Всупереч проблемам всім,
Сміхом, радістю і щастям
Буде сповнений твій дім!
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Всіх благ земних бажаю,
Гармонії й добра,
Щоб кожна хвилина у житті
Щасливою була.
Хай благодать з небес зійде,
Любов'ю кожного огорне.
Хай доля бід ніколи не знає,
Хай сонце ясно-ясно сяє.
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Поздравляю вас с Днем ангела. Вам выпала честь иметь прекрасное имя, так что пусть святая Екатерина будет вашей покровительницей и бережет вас от всяких бед. Желаю крепкого здоровья и пусть сбываются мечты.
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Прекрасную девушку Екатеринку поздравляю с Днем ангела и хочу пожелать, чтобы компас жизни всегда приводил к нужной цели, чтобы резкость была приведена правильно, четкость мыслей и поступков всегда зашкаливала, а твоя красота вдохновляла и спасала мир.
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Поздравляю с Днем святой Екатерины! В этот праздник желаю не забывать святой подвиг мученицы, брать пример с ее несокрушимой веры, честности и храбрости, никогда не терять надежду на лучшее и не падать духом. Пусть святая Екатерина защищает тебя на твоем жизненном пути.
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Тебя, талантливую, красивую, мудрую и светлую женщину поздравляю с Днем святой Екатерины. Пожелать хочу перспективы, надежности, стабильности, духовности и искренности. Пусть счастье шагает рядом и всегда держит свою руку на пульсе, фортуна пусть всегда подставляет свое плечо, а любовь никогда не изменит!
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Прекрасную Екатерину поздравляю с праздником. Желаю мира и добра! Больше ярких моментов в жизни. Пусть ангел-хранитель всегда поддерживает на жизненном пути, даря мудрость, любовь и гармонию. Пусть этот день принесет тебе радость и незабываемые эмоции, а вся дальнейшая дорога будет светлой и счастливой!
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Хай Янгол на плече сідає,
Від бід й хвороб оберігає.
Нехай удача не відходить,
Щастя завжди поруч ходить.
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Гарної такої днини,
Іменини в Катерини.
Прийми ти від мене вітання,
Хай збудуться твої бажання.
В житті бажаю радіти,
Й ніколи тобі не хворіти.
Хай доля привітно дивує,
Любов і щастя дарує.
Бажаю друзів вірних тобі,
Щоб допомогли у біді.
Хай твій ангел тебе оберігає,
Всяке лихо що йде відганяє.
***
Екатерина, поздравляю с именинами! Будь всегда такой же жизнерадостной и обаятельной, как сейчас. Желаю тебе большого успеха в жизни, светлого пути и хороших друзей! Пусть у тебя будет веселый блеск в глазах и много планов на будущее.
Ранее OBOZ.UA публиковал поздравления на День ангела Дмитрия.
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