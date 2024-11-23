Когда в 1962 году США и СССР оказались на грани ядерной войны, президент Кеннеди, невзирая на огромные риски, занял жесткую позицию: блокада Кубы и угроза немедленного удара по Советскому Союзу стали частью стратегии сдерживания. Кеннеди ясно дал понять, что США готовы идти до конца, чтобы защитить свои интересы и безопасность своих союзников. Именно это убедило СССР отступить и предотвратило катастрофу.

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Сегодня же мир видит совсем другой подход. С первых дней полномасштабной войны Путин проверяет Запад на крепость, шаг за шагом расширяя рамки дозволенного. Буча, Мариуполь, удары по гражданской инфраструктуре — все это оставалось без адекватного ответа со стороны провозгласивших себя защитниками демократии и свободы.

США, которые должны возглавить сопротивление агрессору, вместо этого тратили время на обсуждение "красных линий". Байден и его администрация неоднократно заявляли, что не хотят провоцировать Россию, избегая действий, которые могли бы привести к "непредсказуемым последствиям". Эта стратегия, основанная на страхе перед эскалацией, оказалась беспомощной. Россия, как и любая диктатура, воспринимает воздержание не как силу, а слабость.

Путин повышает смертельные пруды, глядя на осторожный Запад с наглой бандитской улыбкой. Украина платит кровавую цену за эту осторожность.

Вчерашняя (21 ноября – Ред.) атака баллистической ракетой – пример того, как нерешительность и попытки "не провоцировать" лишь подталкивают агрессора к новым преступлениям. История Карибского кризиса учит нас, что только жесткость и демонстрация готовности идти до конца способны удержать противника от эскалации. Именно это спасло мир в 1962 году. И, парадоксальным образом, послужило делу международной стабильности.