'Гражданские должны вернуться в свои дома': Пентагон отреагировал на эскалацию между Израилем и 'Хезболлой'

Глава Министерства обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны Израиля Йоавом Галантом относительно эскалации между Иерусалимом и ливанской группировкой "Хезбола". Американский чиновник призвал к дипломатии.

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Об этом говорится в заявлении пресс-секретарь Пентагона генерал-майора Пэта Райдера, опубликованном на сайте американского оборонного ведомства в пятницу, 20 сентября. По его словам, Остин вновь выразил обеспокоенность ростом напряженности между Израилем и "Хезболлой".

Глава Пентагона, как отметил Райдер, отметил важность поиска дипломатического решения. Это, по его мнению, позволит жителям обеих сторон границы между Израилем и Ливаном безопасно вернуться в свои дома.

"Министр настоятельно подчеркнул важность достижения дипломатического урегулирования, которое позволит жителям безопасно вернуться в свои дома по обе стороны границы", – сказано в сообщении.

Остин также призвал к продолжению усилий по достижению соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое вернет домой всех заложников, удерживаемых ХАМАС.

"Министр подтвердил непоколебимую, стойкую и нерушимую приверженность Соединенных Штатов безопасности Израиля", – говорится в заявлении Райдера.

Напомним, что 20 сентября террористы "Хезболлы" выпустили по северу Израиля около 150 ракет – на следующий день после того, как лидер этой группировки Хасан Насралла поклялся отомстить Иерусалиму за массовые взрывы пейджеров и раций боевиков. Израильская армия обороны ответила на вражеские удары собственными точечными воздушными атаками.

По данным СМИ, Израиль приложил руку к производству пейджеров, которые массово взорвались у боевиков террористической организации "Хезболла" в Ливане. Операция по созданию цепочки поставок планировалась как минимум 15 лет.

18 сентября в Израиле объявили о начале "новой фазы" войны, из-за чего действия ЦАХАЛ сейчас будут сосредоточены на северном фронте – то есть на Ливане. Именно туда, заявили в Тель-Авиве, они решили направить военные силы, ресурсы и энергию.

Как сообщал OBOZ.UA, в администрации Джо Байдена сказали, что не оказывали помощь Израилю во время операций против ливанской группировки "Хезболла" в последние дни. ЦАХАЛ не получал разведывательной или любой другой поддержки от Вашингтона.

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