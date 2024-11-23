В День достоинства и свободы, который является государственным праздником Украины и отображающий преданность украинцев идеалам демократии, Путин отправил особые "поздравления". До сих пор в Москве холодеют от мыслей о возможной народной революции, и потому в демонстрационном порядке ударили по городу Днепр с помощью баллистической ракеты средней дальности с разделяющейся головной частью. Таким образом, со слов Путина, произошло успешное испытание новейшего ракетного комплекса 2024 года разработки.

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Что это за ракета, четкого понимания нет даже по ее наименованию. Российский диктатор назвал новую кузькину мать "Орешником", и она якобы была разработана после выхода РФ из соглашения РСМД. Тем не менее в начинке ракеты найдены детали, произведенные в 2013 году для ракеты Р-30 "Булава". Получается "Орешник" не новейшая разработка, а переделка, при этом Москва стала нарушителем ДРСМД до официального его аннулирования с ее стороны.

По другим сведениям "Орешник" лишь красивое название, которое подсунули Путину для усиления эффекта устрашения внешних наблюдателей. Вероятно реально была использована другая экспериментальная ракета "Кедр", испытания которой на полигоне "Капустин Яр" происходили в октябре 2023 и июне 2024 годов. Существует предположение – "новейшая" ракета может быть модификацией РС-26 "Рубеж" или РС-24 "Ярс" с уменьшенной дальностью полета.

В любом случае против Украины проведено испытательное применение ракетоносителя, способного нести серьезные разрушения даже в неядерном исполнении. Здесь отображается сверхэмоциональная реакция Москвы на частичное снятие использования дальнобойных западных вооружений и их применение против военных объектов на российской территории. Также на практике осуществлена агрессивная силовая демонстрация серьезности поправок в ядерную доктрину России. Команда Путина не только подчеркивает твердость своих намерений, но наличие дееспособных средств доставки ядерного заряда в случае его использования. Глава Госдумы Володин при этом заявляет о "грозном российском ответе" против НАТО.

Россия сознательно идет на эскалацию, преследуя цель остановить дальнейшую военную поддержку Украины со стороны ее партнеров. Обращение к тактике ядерного шантажа указывает на повышенную озабоченность неспособностью взять верх конвенционными военными средствами, производство которых постепенно ослабляет экономику РФ. При этом путинская братия совсем перегибает палку, ведь в рамках Будапештского меморандума в обмен на отказ Украины от ядерного арсенала она обязалась уважать ее суверенитет и территориальную целостность в международно признанных границах. Если Кремль и далее будет двигаться по схеме повышения ставок, и наносить ракетные удары носителями схожими по параметрам с МБР, то единственной действенной гарантией защиты для Киева будет восстановление ядерного статуса. Вероятно с помощью других подписантов Будапештского меморандума. Подобный ход не выглядит нереальным, особенно в свете отказа Беларуси от безъядерного статуса и договоренностей с Россией о размещении на ее территории ядерных вооружений.

Кроме того, Москва подключила к войне против Украины северных корейцев, которые также обладают ядерным арсеналом. Соответственно апелляции российской военщины о военной помощи Украине со стороны ядерных держав НАТО абсолютно лицемерны, особенно в условиях их прямого военного взаимодействия с опасным нарушителем международной законности, которым является правящий режим в КНДР. Так что Москва сама вынуждает предпринимать крайние меры поиска соответствующего молотка, способного расколоть её "Орешник".