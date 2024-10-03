'Мы полны решимости': командир ЦАХАЛ заявил, что Израиль не позволит 'Хезболли' остаться на юге Ливана

Начальник Генштаба Израиля генерал-лейтенант Герци Халеви заявил, что ЦАХАЛ не позволит "Хезболле" восстановить свое присутствие на юге Ливана. По его словам, цель Израиля – создание безопасности для жителей на севере страны, чтобы они могли вернуться в свои дома после более чем года эвакуации.

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Об этом сообщило издание The Times of Israel. Он рассказал, что встретился с командирами и военными дивизий, воюющими на юге Ливана.

"Для возвращения жителей мы должны уничтожить инфраструктуру террора, которую "Хезболла" построила у границы, чтобы совершать налеты на наши города и убивать израильских мирных жителей. Мы очень решительно настроены уничтожить эту инфраструктуру и убить всех, кто там находится", – заявил начальник Генштаба. Израиля.

Генерал добавил, что ЦАХАЛ также не позволит "Хезболлу" восстановить позиции на этой территории и в будущем.

"Жесткие удары по "Хезболле" во всех районах, в Бейруте, в долине Бекаа, на юге Ливана, будут продолжаться", – сказал Халеви.

Он отметил, что проанализировал результаты последних боев на юге Ливана.

"Наши силы готовы и обучены как никогда, наполнены опытом боевых действий в Газе, и их преимущество на боевой арене очевидно", – подчеркнул Герци Халеви.

Как сообщал OBOZ.UA:

Вечером 30 сентября ЦАХАЛ начал наземное вторжение на юге Ливана. Бронетехника ЦАХАЛ под прикрытием артиллерии и авиации пересекла границу в районе израильского городка Метулы и вошла в приграничные районы Ливана.

В Армии обороны Израиля заявили, что "Хезболла" планировала повторить прошлогоднее нападение ХАМАСа, именно это побудило Израиль начать наземную операцию.

В ночь на 2 октября Израиль нанес новые удары по объектам "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте. Не менее пяти израильских ракет прилетели в южную часть города. ЦАХАЛ перед атакой призвали местных жителей эвакуироваться как можно дальше от "опасных объектов, принадлежащих "Хезболле", потому что они вскоре будут атакованы.

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