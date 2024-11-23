Не забываем и о Голодоморе 1921-23 годов от Ленина и большевистской России

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Украинская историческая ТОЛЕРАНТНОСТЬ – САМАЯ ТОЛЕРАНТНАЯ в мире. То мы не можем претендовать на правдивые и реальные цифры жертв Голодомора 1932-33 годов, потому что кто-то утвердил только разрешенные для украинцев толерантные цифры, то до сих пор часть историков и чиновников БОЯТСЯ озвучить полную ПРАВДУ о Голодоморе от Ленина и большевистской России, а не только от засухи и неурожая в 1921-23 годах.

Далее текст на языке оригинала.

Для початку хочу процитувати маловідомий широкому загалу лист відомого українського письменника Остапа ВИШНІ до Миколи Балаша від 12 березня 1921 року(Остапа Вишню засудять у 1933 році за "націоналізм і тероризм" до розстрілу):

"Становище на Вкраїні дуже й дуже сумне…Запоріжжя, Одещина, Катеринославщина, Херсонщина – це цілковитий жах…Поїли собак, котів. Трапляються випадки людожерства. Гине десятки тисяч люду. Не можна, звичайно, описати всього того страхіття, що твориться. Треба бити в дзвони, ба самі ми не врятуємося тут. Я не знаю, чого закордон нічого не робить…Невже поглухли всі там, що не чують наших тут зойків…"

Звернення Остапа Вишні, як і звернення уряду УНР в екзилі та багатьох інших українських організацій, призвело до того, що місія Нансена (неофіційне обʼєднання релігійних та благочинних товариств під егідою Міжнародного Червоного Хреста, яку очолював Фрітьйоф Нансен), яка для цього допомагала лише голодуючим радянській Росії, звернула увагу й на Україну. Представник цієї міжнародної місії Квіслінг озвучив цифри про 7 МІЛЬЙОНІВ голодуючих українців в період 1921-23 років. Загинули від Голодомору Леніна й більшовицької Росії за різними оцінками від 500 тисяч до 3,5 МІЛЬЙОНІВ українців.

Причиною ГОЛОДОМОРУ стала злочинна політика влади більшовицької Росії, яка визнавши голод в Поволжжі, аж до кінця 1921 року НЕ ВИЗНАВАЛА голоду в Україні. Більш за те, з українців й під час голоду продовжували збирати здирницький продподаток, який вивозили до Росії. За підрахунками істориків, виконавцями Голодомору були біля 8 тисяч членів воєнізованих робітничих формувань з хлібозаготівлі. Значну частку цих, так званих продзагонів, складали комуністи, що направлялися з Росії. Тож із голодуючої України "освободители" вивезли до Росії до 20 МІЛЬЙОНІВ пудів хліба.

І не забуваємо, що правдива ІСТОРІЯ УКРАЇНИ - важлива складова нашої ПЕРЕМОГИ над російською ордою споконвічних вбивць, варварів і мародерів.