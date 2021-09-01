Байден назвал правильным вывод войск США из Афганистана: выбор был между уходом и эскалацией

Президент США Джо Байден назвал правильным решение вывести из Афганистана американские войска. По его словам, иначе им пришлось бы вступать в новую войну.

Об этом он заявил во время обращения к американцам 31 августа. Трансляция из Белого дома велась в Twitter американского лидера.

"Это был правильный момент, чтобы уйти из Афганистана", – подчеркнул Байден.

С его точки зрения, добавил он, Штаты выполнили все свои задачи в этой Исламской Республике. Среди прочего, нанесли сокрушительный удар по террористической группировке "Аль-Каида".

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Также Байден отметил: если бы его администрация не приняла решение о выводе войск, ему самому пришлось бы направить в Афганистан дополнительные военные силы.

"Выбор был между уходом и эскалацией", – сказал он.

Помимо этого, признался, что всегда выступал против затягивания операции по эвакуации гражданских лиц из афганской столицы Кабула.

"Я против "вечной" войны. Но я также против "вечной" эвакуации", – высказался президент США.

Напомним: 30 августа последний американский самолет покинул аэропорт столицы Афганистана Кабула. Так вывода войск США из страны был завершен.

До установленного срока, 31 августа, военные успели эвакуировать большинство своих граждан и тысячи афганцев, которые пытались бежать из страны. С Кабула силами американцев было вывезено более 114 000 человек за последние две недели, из них около 5,5 тысячи – граждане США. Фотографии, которые символизируют окончание продолжительной военной кампании в истории Америки, смотрите в нашем материале по ссылке.

Джо Байден выступил с речью к американцам, поблагодарив военных за эвакуацию мирных жителей из Кабула. Он заверил, что Штаты не собираются продолжать войну в Афганистане и пригрозил ИГИЛ.

Как сообщал OBOZREVATEL, оказалось, что примерно за три недели до захвата талибами власти в Афганистане, Байден беседовал с афганским президентом Ашрафом Гани. Он призвал его изменить военную стратегию в стране и обещал поддержку США в этом.