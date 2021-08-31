Войска США покинули Афганистан после почти 20-летнего пребывания в стране, талибы празднуют победу. Фото и видео

Поздно вечером в понедельник, 30 августа, войска США официально прекратили свое присутствие в Афганистане. Вывод американских войск завершился, когда последний самолет вылетел из аэропорта Кабула.

Военных США в Афганистане нет впервые с 2001 года, сообщают Reuters и Daily Mail. Американские войска покинули аэропорт на 24 часа раньше запланированного срока (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Об окончании миссии объявил генерал Фрэнк Маккензи, глава Центрального командования США. Он сообщил, что главный дипломат США в Афганистане Росс Уилсон вылетел последним рейсом C-17.

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До 31 августа военные успели эвакуировать большинство своих граждан и тысячи афганцев, которые хотели бежать из страны. Из Кабула силами американцев было вывезено более 114 тысяч человек за последние две недели, из них около 5,5 тысяч – граждане США.

Несмотря на это, в руках террористической группировки "Талибан", которая захватила власть в стране, остались сотни афганских граждан. Они пытались эвакуироваться, но не смогли. Среди них есть люди из зоны риска – переводчики, работавшие с военными США, журналисты, защитники прав женщин.

По словам очевидцев, боевики "Талибана" отпраздновали вывод войск США из Афганистана и провозгласили "полную независимость". Когда распространилась информация о том, что последний рейс миссии улетел, талибы произвели праздничные выстрелы в воздух. В небе над Кабулом также были видны фейерверки сразу после полуночи.

В течение последних двух недель международный аэропорт в Кабуле охраняли и эксплуатировали американские военные. Сейчас "Талибан" начал вести переговоры с правительствами Катара и Турции. Они просят продолжить полеты гражданских самолетов из Кабула, что является единственным способом покинуть Афганистан.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в аэропорту Кабула необходимо провести ремонт, прежде чем он будет открыт для гражданских рейсов. Отметим, что Турция отвечает за безопасность в аэропорту. Это жизненно важно не только для Афганистана, а и для поддержания поставок гуманитарной помощи и операций.

По информации ООН, более 18 миллионов человек – это более половины населения Афганистана – нуждаются в помощи. Кроме того, половина всех афганских детей в возрасте до пяти лет страдают от острого недоедания во время второй засухи за четыре года.