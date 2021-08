Байден обратился к террористам ИГИЛ: мы с вами еще не закончили

Президент США Джо Байден во вторник, 31 августа, в день окончательного вывода войск из Афганистана выступил с новой речью касательно ситуации в стране. "Мы с вами еще не закончили", – обратился он к террористам ИГИЛ.

Трансляция выступления Байдена в Белом доме велась пресс-службой на Twitter-странице президента Соединенных Штатов Америки. Политик начал с того, что поблагодарил военных за эвакуацию более 120 тыс. человек из Кабула.

Америка, по его словам, завершила одну из самых больших воздушных перевозок в истории и ранее подобной операции в мире еще не проводили.

Президент подтвердил, что в ходе работ по эвакуации 13 американских военнослужащих были убиты, а 20 ранены.

Байден в то же время согласился с утверждением, что начать вывозить людей из Кабула нужно было раньше. Он пообещал, что США помогут эвакуировать оставшихся в Афганистане американцев, "если они того пожелают".

Так, в стране под властью радикальной исламистской группировки "Талибан" все еще находятся 100-200 американцев, большинство из которых имеют двойное гражданство.

Президент США заявил, что принимает на себя ответственность за решение о выводе войск из Афганистана. Он подчеркнул, что не собирался "продлевать эту вечную войну", как и не собирался продолжать "вечный выход".

"Мы оправдали правосудие над Бен Ладеном более десяти лет назад. Аль-Каида была уничтожена", – сказал Байден, добавив, что мир сейчас другой и угрозы исходят со стороны "Аль-Шабаб", филиалов "Аль-Каиды" и группировки "Исламское государство".

"ИГИЛ, мы еще не закончили с вами", – сделал глава США предупреждение террористам.

Байден не верит, что безопасность Америки "повышается за счет развертывания тысяч военнослужащих и траты миллиардов в Афганистане". Он напомнил, что США после терактов в аэропорту Кабула ударили по ИГИЛ дистанционно.

"Для тех, кто желает Америке зла, – США никогда не успокоятся... Мы не простим, не забудем, мы будем преследовать вас до края земли, и вы заплатите высшую цену", – добавил американский президент.

