Новая страница в истории: США завершили 20-летнюю войну в Афганистане. 10 фото, которые не оставят вас равнодушными

Виталий Семченко
Виталий Семченко
Мир
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Новая страница в истории: США завершили 20-летнюю войну в Афганистане. 10 фото, которые не оставят вас равнодушными

Из Афганистана ночью, 31 августа, вылетел последний американский самолет, который занимался эвакуацией военных США. Таким образом закончилась самая длительная военная кампания в истории Америки.

OBOZREVATEL собрал важные фотографии, символизирующие новую веху в истории Афганистана.

Последний солдат США покидает Кабул

На фото – командующий 18-м воздушно-десантным корпусом, генерал-лейтенант Крис Донахью. Он поднимается на борт самолета C-17A Globemaster III за несколько минут до наступления 31 августа и завершает миссию США в Афганистане. Донахью войдет в историю, как последний американский военнослужащий, покинувший Кабул после 20 лет войны.

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Талибы отпраздновали вывод войск США из Афганистана

После окончательного вывода американских войск члены движения "Талибан" всю ночь ликовали. Боевики открыли "праздничную" стрельбу по всему городу, а лидеры группировки символически прошлись по взлетно-посадочной полосе аэропорта.

Руководство "Талибана" осматривает аэропорт после ухода военных США

А вот как выглядит аэропорт Кабула после завершения эвакуации. На первых фото после ухода войск США видно, как боевики осматривают оставленную технику и проводят инвентаризацию.

Аэропорт Кабула после завершения эвакуации
Аэропорт Кабула после завершения эвакуации

Тем временем, власти Афганистана ввели ограничение на снятие наличных со счетов. Местные жители теперь могут получить только 200 долларов в неделю. В результате возле банков и обменных пунктов собрались огромные очереди желающих вернуть свои сбережения.

Афганцы штурмуют банки, чтобы получить свои сбережения

"Цены на товары, в том числе муку, нефть и рис быстро поднимаются, валюта падает, обменники в Пакистане уже отказываются принимать афгани", – рассказал журналистам один из местных жителей.

Теракт в Кабуле: среди погибших – сержант морской пехоты Николь Джи

21 августа сержант морской пехоты США Николь Джи опубликовала в Сети фотографию, которая облетела весь мир. На ней девушка держит спасенного от талибов афганского ребенка. Спустя неделю 23-летняя военная погибла во время своего дежурства в аэропорту Кабула, когда террорист-смертник взорвал себя перед его воротами.

"Николь – героиня родного города. Ее жизнь и служение нашей стране никогда не будут забыты", – написала директор школы, где училась Джи, на странице школьного округа Розвилла.

Амин аль Хак руководил личной охраной бен Ладена

В Афганистан вернулся Амин аль Хак, соратник и бывший руководитель личной охраны террориста и лидера "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена. Его приезд произошел буквально за несколько часов до окончательного вывода американских войск из страны.

Пол Пен Фартинг и его питомцы

Бывший британский морской пехотинец и основатель приюта для животных в Афганистане Пол Пен Фартинг выехал из страны вместе с 200 своими питомцами. Спасение он назвал "Операция Ковчег".

Некоторые чиновники критично отнеслись к поступку Фартинга. К примеру, председатель британского спецкомитета по иностранным делам Том Тугендхат сказал, что слишком много войск было задействовано в транспортировке собак и кошек – "в то время как семья моего переводчика, скорее всего, убита".

Афганские беженцы прибыли в Одессу

А тем временем в Украину прибыли 133 гражданина Афганистана. Среди беженцев – 48 взрослых и 85 детей. Самому младшему – всего семь дней. Мальчик родился в аэропорту Кабула, когда его мать ожидала эвакуации. Людей приняли у себя одесские афганцы.

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