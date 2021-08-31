Новая страница в истории: США завершили 20-летнюю войну в Афганистане. 10 фото, которые не оставят вас равнодушными

Из Афганистана ночью, 31 августа, вылетел последний американский самолет, который занимался эвакуацией военных США. Таким образом закончилась самая длительная военная кампания в истории Америки.

OBOZREVATEL собрал важные фотографии, символизирующие новую веху в истории Афганистана.

На фото – командующий 18-м воздушно-десантным корпусом, генерал-лейтенант Крис Донахью. Он поднимается на борт самолета C-17A Globemaster III за несколько минут до наступления 31 августа и завершает миссию США в Афганистане. Донахью войдет в историю, как последний американский военнослужащий, покинувший Кабул после 20 лет войны.

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После окончательного вывода американских войск члены движения "Талибан" всю ночь ликовали. Боевики открыли "праздничную" стрельбу по всему городу, а лидеры группировки символически прошлись по взлетно-посадочной полосе аэропорта.

А вот как выглядит аэропорт Кабула после завершения эвакуации. На первых фото после ухода войск США видно, как боевики осматривают оставленную технику и проводят инвентаризацию.

Тем временем, власти Афганистана ввели ограничение на снятие наличных со счетов. Местные жители теперь могут получить только 200 долларов в неделю. В результате возле банков и обменных пунктов собрались огромные очереди желающих вернуть свои сбережения.

"Цены на товары, в том числе муку, нефть и рис быстро поднимаются, валюта падает, обменники в Пакистане уже отказываются принимать афгани", – рассказал журналистам один из местных жителей.

21 августа сержант морской пехоты США Николь Джи опубликовала в Сети фотографию, которая облетела весь мир. На ней девушка держит спасенного от талибов афганского ребенка. Спустя неделю 23-летняя военная погибла во время своего дежурства в аэропорту Кабула, когда террорист-смертник взорвал себя перед его воротами.

"Николь – героиня родного города. Ее жизнь и служение нашей стране никогда не будут забыты", – написала директор школы, где училась Джи, на странице школьного округа Розвилла.

В Афганистан вернулся Амин аль Хак, соратник и бывший руководитель личной охраны террориста и лидера "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена. Его приезд произошел буквально за несколько часов до окончательного вывода американских войск из страны.

Бывший британский морской пехотинец и основатель приюта для животных в Афганистане Пол Пен Фартинг выехал из страны вместе с 200 своими питомцами. Спасение он назвал "Операция Ковчег".

Некоторые чиновники критично отнеслись к поступку Фартинга. К примеру, председатель британского спецкомитета по иностранным делам Том Тугендхат сказал, что слишком много войск было задействовано в транспортировке собак и кошек – "в то время как семья моего переводчика, скорее всего, убита".

А тем временем в Украину прибыли 133 гражданина Афганистана. Среди беженцев – 48 взрослых и 85 детей. Самому младшему – всего семь дней. Мальчик родился в аэропорту Кабула, когда его мать ожидала эвакуации. Людей приняли у себя одесские афганцы.