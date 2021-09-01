Байден за три недели до захвата Кабула призывал президента Афганистана сменить военную стратегию – Reuters

Президент США Джо Байден и его афганский коллега Ашраф Гани обсуждали военную помощь, политстратегию и тактику обмена данными незадолго до захвата Афганистана талибами. Американский лидер призывал афганское правительство к смене военной стратегии и подготовке к непосредственной опасности падения всей страны перед повстанцами.

Разговори состоялся 23 июля и продлился примерно 14 минут, а недавно его стенограмма попала в распоряжение Reuters. Отмечается, что материалы агентству на условиях анонимности предоставил источник, не уполномоченный на их распространение.

В материале говорится, что во время звонка Байден предложил помощь, если Гани сможет публично заявить, что у него есть план по контролю над развивающейся ситуацией в Афганистане.

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"Мы продолжим оказывать непосредственную авиационную поддержку, если будем знать, каков у вас план", – сказал президент США.

За несколько дней до этого американские военные нанесли авиаудары в поддержку афганских сил безопасности, что, по заявлению "Талибана", было нарушением Дохинского мирного соглашения.

Также американский лидер посоветовал коллеге заручиться поддержкой могущественных афганцев в отношении будущей военной стратегии. А затем назначить одного из них ответственным за эти усилия (отсылка к и. о. министра обороны генералу Бисмилле Хану Мохаммади).

Байден похвалил Вооруженные силы Афганистана, которые были обучены и финансировались американским правительством.

"У вас явно лучшая армия. 300 000 хорошо вооруженных сил против 70-80 000, и они явно способны хорошо сражаться", – добавил он.

Но несколько дней спустя афганские вооруженные силы начали сворачивать свое присутствие в главных городах провинций страны, практически не борясь с талибами.

Отмечается, что большую часть разговора Байден сосредоточился на том, что он назвал проблемой "восприятия" афганского правительства.

"Мне не нужно рассказывать вам, что во всем мире и в некоторых частях Афганистана, я полагаю, дела идут не очень хорошо с точки зрения борьбы с "Талибаном". И есть необходимость спроектировать иную картину", – сказал президент США.

Он выразил убеждение, что если видные политические деятели Афганистана вместе проведут пресс-конференцию, поддерживая новую военную стратегию, "это очень сильно изменит восприятие".

Издание подчеркивает: слова американского лидера показали, что он не ожидал, что через 23 дня в Афганистане произойдет массовое восстание и крах власти.

"Мы собираемся продолжать упорную, дипломатическую, политическую, экономическую борьбу, чтобы ваше правительство не только выжило, но и продолжало расти", – говорил он.

Белый дом отказался комментировать этот звонок журналистам. Непосредственно после него в администрации президента США выпустили заявление, в котором основное внимание уделялось приверженности Байдена поддержке афганских сил безопасности и администрации, изыскивающей средства для Афганистана у Конгресса.

Гани же ответил Байдену, что он верит в то, что мир может быть, если он сможет "перебалансировать военное решение". Но добавил: "Нам нужно двигаться со скоростью".

"Мы сталкиваемся с полномасштабным вторжением, состоящим из талибов, полного пакистанского планирования и материально-технической поддержки. И по крайней мере 10-15 000 международных террористов, в основном пакистанцев, вовлеченных в это", – сказал тогда афганский лидер.

На момент разговора двух президентов повстанцы "Талибана" контролировали около половины районных центров Афганистана, что свидетельствует о стремительном ухудшении ситуации с безопасностью.

Гани обещал изменить военную стратегию страны, сосредоточив внимание на защите "населенных пунктов" – крупных городов, а не на борьбе за защиту сельских территорий. Байден одобрительно отзывался об этом. Он сказал, что это поможет не только на местах, но и с точки зрения "международного восприятия", необходимого для укрепления мировой поддержки афганского правительства.

По данным издания, позднее в тот же день, 23 июля, во время повторного звонка советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, генерал Марк Милли и командующий Центральным командованием США генерал Фрэнк Маккензи поговорили с Гани.

Байден в этом разговоре не участвовал. А его советники в нем также сосредоточили внимание на глобальном восприятии событий на местах в Афганистане. Милли, возглавляющий Объединенный комитет начальников штабов, сказал Гани, что "восприятие в Штатах, Европе и в общем в СМИ такого рода вещей является повествованием о движении "Талибан" и его победе.

"И нам нужно коллективно продемонстрировать и попытаться изменить это восприятие. Я не верю, что время здесь наш друг. Нужно действовать быстро", – поддержал его слова Маккензи.

Спустя чуть более двух недель после разговора Байдена и Гани талибы захватили столицы нескольких провинций Афганистана, и США заявили, что афганские силы безопасности должны защищать страну.

Согласно отчетам американской разведки от 11 августа, прогнозировалось, что боевики могут изолировать столицу Афганистана за 30 дней и, возможно, захватить ее в течение 90 дней. Вместо этого падение Кабула произошло менее чем за неделю.

15 августа Гани бежал из президентского дворца, а боевики движения "Талибан" вошли в Кабул. С тех пор десятки тысяч отчаявшихся афганцев бежали, 13 американских военнослужащих и десятки афганских мирных жителей были убиты в результате взрыва бомбы террористом-смертником в кабульском аэропорту во время хаотичной военной эвакуации США.

Как сообщал OBOZREVATEL, в день вывода американских войск из Афганистана, 31 августа, Джо Байден выступил с речью к своему народу. Прежде всего он поблагодарил военных за эвакуацию людей из Кабула, заверил, что Штаты не собираются продолжать эту войну, и пригрозил "Исламскому государству".