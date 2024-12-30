Авиакатастрофа AZAL: куда Казахстан отправит 'черные ящики' на экспертизу

Казахстан отправит в Бразилию "черные ящики" самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), который разбился в городе Актау 25 декабря. В этой стране их должны оцифровать для дальнейшего расследования относительно причин трагедии, в результате которой погибло 38 человек.

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Об этом сообщили на официальном Telegram-канале министерства транспорта Казахстана в воскресенье, 29 декабря. Как сообщалось ранее, к инциденту может быть причастна Россия – самолет мог быть обстрелян с земли в районе Грозного.

В министерстве подчеркнули, что в соответствии с Чикагской конвенцией, государство, проводящее расследование, обеспечивает считывание записей бортовых самописцев и принимает решение о выборе страны для считывания и расшифровки "черных ящиков".

Страна приняла решение отправить "черные ящики" в Бразилию, которая является страной-производителем самолета Embraer, который потерпел катастрофу.

Также ведомстве отметили, что это решение приняли на основе Конвенции о международной гражданской авиации и после консультаций с авиационными властями Азербайджана и РФ.

Отметим, что накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал новые детали авиакатастрофы. По его словам, в России воздушное пространство в рамках плана "Ковер" закрыли уже после того, как самолет испытал влияние средств РЭБ и был обстрелян вблизи Грозного. Если эти данные подтвердят в результате расследования, они будут еще раз указывать на то, что россияне пытались скрыть что на самом деле произошло.

Азербайджан требует, чтобы делом занималась группа международных экспертов, а не контролируемый Россией "Межгосударственный авиационный комитет" (МАК). Москва предложила именно второй вариант.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 25 декабря 2024 года пассажирский самолет с 67 людьми на борту, который летел из Баку в Грозный, упал в городе Актау в Казахстане. В результате авиакатастрофы 38 человек погибли.

– Причиной катастрофы поначалу назывались "столкновение с птицами" и "взрыв кислородного баллона в салоне". Позже появились видео следов обстрелов на фюзеляже самолета. В СМИ предположили, что самолет могла сбить российская ПВО в момент налета дронов на Грозный.

– Авиакомпания AZAL в своем заявлении назвала причиной авиакатастрофы "внешнее физическое и техническое вмешательство".

– США считают, что самолет "Азербайджанских авиалиний" разбился из-за удара российской системы ПВО. Вашингтон предложил помощь в расследовании, которое проводят Казахстан и Азербайджан.

– Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что самолет был поражен российским ЗРК "Панцирь-С1".

– Диктатор РФ Путин в разговоре с Алиевым извинился за то, что "трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России". Он упомянул о работе российской ПВО, но не признал, что именно она сбила борт.

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