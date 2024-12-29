'Россия хотела скрыть вопрос': президент Азербайджана рассказал новые детали ужасающей авиакатастрофы в Казахстане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что в России воздушное пространство в рамках так называемого плана "Ковер" закрыли уже после того, как пассажирский самолет Azerbaijan Airlines (AZAL) испытал влияние средств РЭБ и был обстрелян вблизи Грозного. В результате инцидента, произошедшего 25 декабря, погибли 38 человек.

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Если эти данные будут подтверждены после детального международного расследования, они будут еще раз указывать на то, что россияне пытались скрыть случившееся. Слова Алиева цитирует АЗЕРТАДЖ в воскресенье, 29 декабря.

"По имеющейся у нас информации, она была объявлена (операция "Ковер". – Ред.) после того, как наш самолет уже испытал внешнее влияние. Если это так, то это еще раз показывает, что местные службы сделали это, чтобы скрыть вопрос", – сказал он.

Непонятным также остается вопрос, почему самолет AZAL, когда не смог приземлиться в Грозном, не попытался приземлиться в ближайших российских аэропортах, а улетел через море в Актау в Казахстане, где и разбился. Ближайшие были аэропорты Минвод и Махачкалы.

По словам президента, существует версия, что самолет мог быть намеренно отправлен наземной службой аэропорта в Грозном в Актау с расчетом, что он упадет в море. Так могли бы быть скрыты подлинные причины его падения.

Он подчеркнул, что травмы, причиненные пассажирам и членам экипажа пробившими самолет обломками, очевидны.

"Приписывать это каким-то птицам или преподносить как взрыв газового баллона – глупо и бессовестно", – заявил Алиев.

Он подчеркнул, что Азербайджан требует, чтобы делом занималась группа международных экспертов, а не контролируемый Россией "Межгосударственный авиационный комитет" (МАК). Москва предложила именно второй вариант.

"Мы категорически отказались от этого. Не секрет, что эта структура в основном состоит из российских чиновников, и во главе этой структуры стоят граждане России. Факторы объективности здесь могли быть обеспечены неполностью. Если бы сразу после катастрофы мы увидели справедливые и адекватные шаги со стороны России, может быть, мы бы не возражали. Но мы видели, что есть очевидные попытки замять этот вопрос", – заявил азербайджанский лидер.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 25 декабря в городе Актау в Казахстане упал пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, 38 человек погибли. Причиной катастрофы поначалу назывались "столкновение с птицами" и "взрыв кислородного баллона в салоне".

– Позже появились видео следов обстрелов на фюзеляже самолета. Поэтому в СМИ предположили, что самолет могла сбить российская ПВО в момент налета дронов на Грозный.

– Авиакомпания AZAL в своем заявлении назвала причиной авиакатастрофы "внешнее физическое и техническое вмешательство".

– США считают, что самолет "Азербайджанских авиалиний" разбился из-за удара российской системы ПВО. Вашингтон предложил помощь в расследовании, которое проводят Казахстан и Азербайджан.

– Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что самолет был поражен российским ЗРК "Панцирь-С1".

– Диктатор РФ Путин в разговоре с Алиевым извинился за то, что "трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России". Он упомянул о работе российской ПВО, но не признал, что именно она сбила борт.

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