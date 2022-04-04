В результате обстрела Очакова оккупантами погибли 7 человек, десятки ранены

За прошедшие сутки российские оккупанты прибегли к массированным атакам на город Очаков в Николаевской области и спальным районам самого облцентра. В результате вражеских обстрелов в регионе погибли восемь человек.

Прокуратура приступила к расследованию по факту нарушения законов и обычаев войны, совмещенных с умышленным убийством. Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины в официальном Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что вооруженные силы страны-агрессора РФ атаковали города Очаков и Николаев в понедельник, 3 апреля. Повреждения получили дома местных жителей, транспортные средства и объекты гражданской инфраструктуры.

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Подтверждена смерть в результате обстрелов оккупантами семи жителей Очакова, еще 20 человек получили ранения. В то же время в Николаеве погиб один человек и 14 пострадали, среди которых есть ребенок.

Под процессуальным руководством Николаевской облпрокуратуры было начато досудебное расследование уголовных производств по факту нарушения законов и обычаев войны, совмещенных с умышленным убийством (ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В Офисе генпрокурора попросили граждан, ставших свидетелями военных преступлений РФ против украинского народа, фиксировать и присылать доказательства по ссылке.

Добавим, что утром 4 апреля войска РФ снова нанесли несколько ударов по Николаеву – они запустили по городу ракеты. Мэр Александр Сенкевич отметил, что данные уточняются, и попросил людей не распространять кадры с места обстрелов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

29 марта оккупанты нанесли удар по Николаевской ОГА. Вражеская ракета пробила здание насквозь, часть этажей полностью обрушилась.

В результате ракетного удара подтверждена смерть 38 человек. Также известно о 34 пострадавших среди мирных жителей.

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