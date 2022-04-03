Оккупанты нанесли ракетные удары по Николаеву: первые подробности

Российские оккупанты ударили ракетами по Николаеву. Нанесено несколько ракетных ударов, куда прилетели ракетные снаряды - пока не сообщается.

Людей просят не распространять фото и видео с мест попадания. Об обстреле мирного города сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

"Друзья, есть несколько ракетных ударов по городу. Собираем сейчас данные. Не публикуйте никаких фото или видео до того, как это сделают официальные источники. Если хотите поделиться информацией - пишите мне в личные сообщения на Facebook", - отметил городской голова Николаева.

Видео дня

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Одессе: Также накануне враг ударил по Шепетовке в Хмельницкой области и по аэродрому в Миргороде.

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