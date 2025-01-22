Інформація щодо поточних втрат рф внаслідок санкцій, станом на 18.01.2025

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1. Санкції проти російської нафти: удар по експорту та логістичні проблеми.

- Останній раунд санкцій, запроваджених Заходом проти російського нафтового сектора, серйозно ускладнив експорт, може скоротити поставки майже вдвічі.

- Основні покупці російської нафти, Китай та Індія, вже активно шукають альтернативні джерела, включаючи країни Близького Сходу, такі як Саудівська Аравія, Ірак та Кувейт.

Зменшення експорту та розворот танкерів.

- Санкції, введені 10 січня 2025 року, охопили 161 танкер, які загалом перевозять близько 1,4 млн барелів нафти на добу, що становить майже половину російського морського експорту сирої нафти.

- Деякі танкери вже скасували рейси до російських портів, що створює логістичні труднощі для Москви. Наприклад, судна Atlas, Heng Tai і Venture розвернулися біля берегів Європи, вирушивши замість цього до Середземного моря.

Логістичний хаос та відмова покупців.

- Росія використовує так званий "тіньовий флот" для обходу санкцій, але останні обмеження значно ускладнюють ці схеми.

- Наприклад, Нью-Делі попередив, що після 12 березня 2025 року танкери, які потрапили під санкції, не зможуть доставляти нафту до Індії, навіть якщо вантаж було завантажено до введення обмежень.

Вплив на Китай та Індію.

- Китай і Індія, які до початку санкцій купували 81% російського морського експорту, скорочують обсяги закупівель, вони дедалі більше орієнтуються на більш стабільні постачання з Близького Сходу.

- Водночас пошук нових постачальників підвищує конкуренцію за "швидкі барелі" та сприяє зростанню цін на нафту.

Прогноз для російського нафтового сектора.

- Останні заходи, які збільшили кількість суден під санкціями з 143 до 265, можуть призвести до втрати до 2,15 млн барелів нафти на добу, що суттєво вплине на доходи росії.

- Директор компанії Frontline Management AS Ларс Барстад зазначає, що росії буде складно впоратися з наслідками нових обмежень.

- Ці санкції є найбільш серйозним кроком проти російського нафтового експорту за останні два роки.

- Хоча ефективність заходів залежатиме від їх реалізації, вони вже створюють значний тиск на Кремль, змушуючи продавати нафту зі значними знижками.

- Таким чином, останній раунд санкцій може стати переломним моментом для російського нафтового сектора, ще більше ізолюючи його від світових ринків та підриваючи основне джерело доходів.

2. Китай скоротив імпорт сирої нафти у 2024 році: удар по російському нафтовому сектору.

- Китай у 2024 році зменшив імпорт сирої нафти майже на 2%, загальний обсяг склав 553,4 млн тонн. Це стало серйозним викликом для російських постачальників, які орієнтувалися на китайський ринок після введення західних санкцій.

- У грудні імпорт нафти до Китаю знизився на 1,14% у порівнянні з груднем 2023 року, досягнувши 47,8 млн тонн.

- За даними ОПЕК, ще у листопаді постачання російської нафти скоротилося на 4%.

- На тлі зменшення імпорту Китай активно збільшує власний видобуток. У 2024 році країна видобула 212,8 млн тонн нафти (+1,8% за рік). У грудні цей показник зріс на 1,4%, до 17,9 млн тонн.

- Таким чином, Пекін продовжує диверсифікувати енергетичну політику, поступово знижуючи залежність від російської нафти.

- Для росії скорочення імпорту нафти до Китаю означає посилення фінансового тиску.

- Санкції, цінові обмеження та тепер ще й втрата ключового покупця ставлять під загрозу доходи від експорту, які залишаються основним джерелом наповнення бюджету країни.

- Енергетична політика Китаю стає ще одним серйозним викликом для Москви у 2025 році.

3. росія може втратити більше третини нафтового експорту до Індії через санкції США.

- росія може зазнати значних втрат через зменшення експорту нафти до Індії, яке може стати наслідком останніх санкцій США.

- Ці обмеження спрямовані на російські енергетичні компанії та танкери, які транспортують нафту. Санкції охоплюють 183 судна, більшість із яких раніше перевозили російську нафту до Індії.

- За підрахунками, ці танкери забезпечували близько 30% усього російського нафтового експорту до Індії, яка є одним із найбільших покупців російської нафти.

- Індія, яка імпортує 88% своєї нафти, стала ключовим ринком для росії, особливо після того, як західні країни скоротили закупівлі через війну в Україні.

- У 2024 році частка російської нафти в індійському імпорті досягла 37,6%, що стало можливим завдяки суттєвим знижкам на російську нафту.

- Однак тепер ці обсяги під загрозою, адже Індії буде важче продовжувати імпорт через логістичні проблеми та необхідність дотримання санкцій.

- Якщо Індія скоротить закупівлі, росія втратить одного з найбільших споживачів своєї нафти, а це означає зниження доходів від експорту. Прогнозується, що порушення в поставках можуть досягти 500 тисяч барелів на день.

- Враховуючи, що інші великі ринки, такі як Європа, вже практично недоступні для російської нафти, знайти альтернативних покупців буде складно.

- Крім того, росія стикається з додатковими витратами на транспортування нафти, адже санкції також підвищують ставки на перевезення танкерами.

- У поєднанні з високою залежністю від танкерного флоту це створює додатковий економічний тиск.

- Втрати від експорту можуть посилитися через зростання світових цін на нафту. Незважаючи на те, що це може компенсувати частину доходів, висока вартість перевезень і обмежений доступ до покупців означають, що росія ризикує опинитися у ще складнішій економічній ситуації.

- Ефективність попередніх санкцій США проти російського "тіньового флоту" знизила його активність на 90%, що може повторитися і цього разу.

- Таким чином, санкції США не лише впливають на спроможність росії експортувати нафту, але й підривають її здатність конкурувати на глобальному ринку.

- Якщо втрати експорту до Індії не будуть компенсовані іншими покупцями, це може призвести до подальшого падіння доходів від нафти, які є критично важливими для російської економіки.

4. Китайські авто у росії іржавіють за 2 роки.

- Китайські автомобілі, популярні на російському ринку, демонструють низьку стійкість до корозії. За даними досліджень, металеві елементи кузова таких брендів, як JAC, LiXiang, Lifan, Jetour і Dongfeng, починають іржавіти вже через 2 роки експлуатації.

- Моделі брендів Tank, Great Wall, Haval, Geely, FAW, GAC, Omoda, Changan, Exeed і Chery служать трохи довше — до 4–5 років, але все ще поступаються європейським конкурентам.

- Гарантія на наскрізну корозію від китайських виробників становить 3–6 років, але у суворих кліматичних умовах цього недостатньо. Власники стикаються з проблемами значно раніше.

Європейські авто поза конкуренцією:

- Для порівняння, кузови європейських автомобілів (Skoda, Opel, Volkswagen, BMW, Audi) зберігаються близько 12 років, а з додатковою антикорозійною обробкою — до 22 років.

- На жаль, після виходу цих брендів із російського ринку конкуренція в сегменті значно знизилась.

- Китайські авто все ще недостатньо адаптовані до суворих кліматичних умов, залишаючи європейські моделі еталоном якості, навіть попри їхню недоступність у росії.

5. США запровадили санкції проти шести російських танкерів, які ще будуються.

- Шість нафтових танкерів, що будуються на російському заводі "Звезда", потрапили під санкції США. Це перший випадок, коли санкції застосували до суден ще до їх виходу в море.

- Рішення, ухвалене минулого тижня, спричинило зростання цін на нафту і здорожчання танкерних перевезень.

- Адміністрація Байдена прагне ускладнити російський нафтовий експорт і зірвати спроби Москви створити власний флот.

- Серед суден, які потрапили під санкції, – "Нурсултан Назарбаєв", "Александр Беггров", "Алексей Боголюбов" і три танкери під заводськими номерами. Їхні покупці – "Совкомфлот" і "Роснефтефлот" – вже перебувають під американськими санкціями.

6. Європейський союз не планує ні зараз, ні у майбутньому скасовувати санкції, що були введені проти держави-агресора після її повномасштабного вторгнення в Україну, — верховний представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас.

- Заява Каї Каллас прозвучала на тлі погроз прем’єра Угорщини Віктора Орбана.

- Орбан заявив, що не підтримає 16-й пакет санкцій ЄС, доки не відбудуться перемовини з новообраним президентом США Дональдом Трампом.

- Крім того, Орбан запропонував повністю відмовитися від санкцій і побудувати відносини з росією без обмежень.

7. Країни G7 і партнери звинуватили росію у пропаганді через пропагандистський мовник Russia Today (RT).

- Країни Групи семи (G7) разом із міжнародними партнерами виступили зі спільною заявою, в якій засудили спроби росії маніпулювати громадською думкою на Заході.

- Вони наголосили, що пропагандистський мовник Russia Today (RT) відіграє ключову роль у поширенні дезінформації.

- У документі зазначається, що росія використовує медіа-ресурси як зброю, щоб розколювати суспільства та підривати демократичні інститути.

- "Маніпуляції інформацією, які підтримує Кремль, спрямовані на створення розколу та зниження рівня довіри громадян до своїх урядів", — йдеться у заяві.

- Країни G7 закликали громадськість бути пильними щодо джерел інформації та пообіцяли працювати разом, щоб протидіяти пропаганді, спрямованій на підрив демократичних цінностей.