Количество жертв удара оккупантов по Николаевской ОГА снова возросло, спасатели продолжают разбор завалов. Фото

В результате ракетного удара по зданию Николаевской областной государственной администрации уже погиб 31 человек. Из-под завалов достали тела 30 жертв российских оккупантов, еще один человек умер в больнице.

Об этом сообщается в Facebook главного управления ГСЧС в регионе. Спасатели продолжают разбирать завалы (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Спасатели посменно в круглосуточном режиме делают все, чтобы в кратчайшие сроки ликвидировать последствия трагедии. Из-под завалов деблокированы тела погибших 30 человек, еще 1 человек умер в больнице", – сказано в сообщении.

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Также с семьями погибших работают психологи ГСЧС.

К работам по разбору завалов привлечены 60 спасателей и 9 единиц техники.

Ранее заявляли о 28 погибших.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Николаевской ОГА 29 марта. В результате полностью обрушилась часть здания.

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