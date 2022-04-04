Оккупанты атаковали нефтебазу в Тернополе, обстреляли Очаков, ситуация в Херсонской области обострилась. Главное по регионам

Российские оккупационные войска продолжают хаотические обстрелы и бомбардировки мирных украинских городов. Враг атаковал нефтебазу в Тернополе и обстрелял Очаков Николаевской области.

Кроме того, обострилась ситуация и в Херсонской области. Об этом говорится в сводке по ситуации в регионах по состоянию на утро понедельника, 4 апреля, которое располагает OBOZREVATEL.

В Одесской области ночью оккупанты произвели ракетный обстрел областного центра и попали в инфраструктурный объект. Детали устанавливают. О пострадавших – неизвестно.

В Тернопольской области во время воздушной тревоги вечером воскресенья враг сбросил вражеский объект на территорию на фотобазы в областном центре. Пострадавших в результате атаки нет. В настоящее время на месте работают бойцы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и работники Нацполиции.

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В Харькове накануне вечером оккупанты обстреляли Слободской район. В результате действий врага погибли 7 человек, еще 34 ранены, среди них 3 детей. Также продолжаются бои в Изюмском направлении области.

В Донецкой области оккупанты предприняли попытку наступления на Марьинку, но наши защитники ее отбили. В Авдеевке продолжаются обстрелы реактивной артиллерией. В результате атак ранены среди гражданских. Также повреждены жилые дома и инфраструктура.

Кроме того, продолжаются атаки по Красногоровке, Угледару и Светлодарску.

В Мариуполе по-прежнему. Город находится в блокаде. Зеленый коридор, обещанный для Красного Креста, не сработал.

В Луганской области почти все города находятся под постоянным минометным огнем, повсюду вспыхивают пожары. Объемы разрушений и данные по раненым и погибшим устанавливаются.

Известно, что в Новодружеске во время обстрела погибли два волонтера, которые выдавали гуманитарку людям.

В Николаевской области днем и ночью продолжались обстрелы областного центра. Данные о пострадавших в результате обстрелов ночью уточняются. Утром в понедельник снова были обстреляны спальные районы города. Также оккупанты обстреляли Очаков, в результате чего погибли и ранены.

Ухудшается ситуация и в Херсонской области. По всей области фиксируются взрывы и обстрелы. В селах отсутствуют свет и вода, лекарства нет вообще, а магазины закрыты с начала войны. Ситуация критическая. В настоящее время 67 населенных пунктов региона остаются без электро- и водоснабжения.

В Черниговской области ВСУ проверяют освобожденные от оккупантов села. Обстрелы Чернигова за последние сутки не зафиксированы, постоянные воздушные тревоги.

В Киевской области продолжается зачистка и разминирование в Бучанском, Вышгородском и Броварском районе. В частности, правоохранительные органы проводят фиксацию преступлений, причиненных оккупантами к мирному населению.

В то же время относительно спокойно ночь прошла во многих областях: на Волыни, в Закарпатье, на Ровенщине, во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, в Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской областях, на Житомирщине, Сумщине, Черкасщине и Полтавщине.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы Сухопутных войск ВС Украины показали, как эффективно работают по военной технике врага. Удачных ударов нанесли герои 30-й ОМБР им. князя Константина Острожского.

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