Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Николаеву
Российские оккупанты утром 4 апреля нанесли несколько ударов по Николаеву. Захватчики запустили ракеты по городу.
Об этом в Telegram сообщил мэр Александр Сенкевич. Он уточнил, что данные собираются.
"С самого утра российские войска нанесли несколько ракетных ударов по городу. Собираем данные", – подчеркнул мэр города.
Сенкевич призвал жителей города не публиковать никаких фото или видео и ждать информации от официальных источников.
Также он предложил тем, кто хочет поделиться информацией, написать ему в личные сообщения в Facebook.
Как сообщал OBOZREVATEL, утром 4 апреля россияне также нанесли ракетный удар по Одессе. Это уже вторая атака на город за два дня.
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