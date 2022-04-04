Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Николаеву

Российские оккупанты утром 4 апреля нанесли несколько ударов по Николаеву. Захватчики запустили ракеты по городу.

Об этом в Telegram сообщил мэр Александр Сенкевич. Он уточнил, что данные собираются.

"С самого утра российские войска нанесли несколько ракетных ударов по городу. Собираем данные", – подчеркнул мэр города.

Сенкевич призвал жителей города не публиковать никаких фото или видео и ждать информации от официальных источников.

Также он предложил тем, кто хочет поделиться информацией, написать ему в личные сообщения в Facebook.

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Как сообщал OBOZREVATEL, утром 4 апреля россияне также нанесли ракетный удар по Одессе. Это уже вторая атака на город за два дня.

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