Оккупанты нанесли удар по жилому зданию в Николаеве: первые подробности

Российские оккупанты 29 марта нанесли удар по жилому дому в Николаеве. Сейчас ведутся спасательные работы.

Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Он уточнил, что противник специально дождался, чтобы люди вышли на работу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Разбираемся, спасаем. Муд*ки редкие, дождались пока люди выйдут на работу и ударили в жилое здание", – отметил глава ОВА.

Напомним, что 29 марта также запустили ракету по объекту под Никополем. Правда обошлось без жертв.

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