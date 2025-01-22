В Британии раскритиковали план Трампа касательно быстрого окончания войны в Украине – The Times

Мирный план президента США Дональда Трампа по Украине поможет стране-агрессору России восстановить силы и перегруппироваться. Такое мнение высказал генерал-лейтенант Майк Элвисс, являющийся командующим полевой армией Великобритании.

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Он считает, что обещание американского президента быть посредником в достижении мира позволит Кремлю восстановить свои вооруженные силы и вступить в сговор с "новой осью агрессоров". Об этом говорится в статье The Times.

Элвисс предупредил, что, когда бои прекратятся, начнется гонка за восстановление бронетанковых сил, поскольку страны будут готовиться к следующей войне.

"Несомненно то, что как только в Украине замолчит оружие, произойдет возрождение России, реконституция и последующий сговор с новой осью агрессоров", – сказал он.

К новой оси агрессоров относя Китай, Иран и Северную Корею, которые работают с Россией, чтобы дестабилизировать Запад. Старшие офицеры в Министерстве обороны Британии тоже считают, что как только Трамп достигнет мирного соглашения, между Россией и Западом начнется гонка, чтобы подготовить свои армии к следующему конфликту.

Генерал-лейтенанта Ральф Вуддисс, командующий союзным корпусом быстрого реагирования НАТО, рассказал об убеждении, что Россия будет "намного лучше" в случае последующего конфликта, поскольку ее армия постоянно адаптируется к бою.

Он добавил, что Соединенному Королевству нужно быть осторожным, предполагая, что Россия будет воевать с "таким же уровнем мастерства", который они продемонстрировали в 2022 году, когда не смогли быстро захватить Украину.

Генерал-майор Мэтью Ван Вагенен, заместитель начальника штаба США по операциям и разведке в европейской штаб-квартире НАТО, заявил, что, по его мнению, Россия уже сейчас быстро восстанавливает свои силы и вернется к уровню военного потенциала до 2022 года "быстрее, чем мы думаем".

Он предупредил, что в Альянсе существует дефицит бронетехники из-за помощи Украине и снижения вложения средств за последние 35 лет, и что страны должны наращивать производство, готовясь к предстоящему конфликту.

В статье говорится, что Трамп имеет целью положить конец войне в Украине в течение первых 100 дней после вступления в должность. Однако союзники по НАТО обеспокоены тем, что у Киева нет достаточно сильных позиций для начала переговоров, которые, вероятно, будут благоприятными для Путина и приведут к тому, что Украина "отдаст большие куски своей территории".

Напомним: Дональд Трамп поручил специальному посланнику по вопросам России и Украины Киту Келлогу завершить российско-украинскую войну за 100 дней. Однако, как пишет The Wall Street Journal, заключить соглашение с диктатором Владимиром Путиным будет гораздо сложнее, чем Трамп обещал во время предвыборной кампании.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп призвал Россию завершить войну против Украины и заключить мирное соглашение. В случае, если этого не произойдет, он пригрозил ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в Соединенные Штаты.

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