Начальник Главного сервисного центра МВД уволился после расследования журналистов: всплыли подробности

Начальник Главного сервисного центра Министерства внутренних дел Николай Рудык решил уволиться после резонансного журналистского расследования. Вместе с ним свои должности покинули еще 8 работников регионального сервисного центра МВД в Киеве.

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Кто возглавит Главный сервисный центр МВД вместо Рудыка – пока не известно. Об этом сообщает Bihus.Info.

По информации журналистов, Рудык написал заявление об увольнении еще в начале января. Тем не менее, его увольнение пока не комментировали ни в МВД, ни в самом сервисном центре.

Вместе с Рудыком уволились 8 работников регионального сервисного центра МВД в Киеве, расположенном на улице Победы. Именно он находился в центре внимания расследования журналистов.

Примечательно, что после освещения проблемы с электронными очередями и ночевках под стенами центра в живых очередях ситуация с талонами именно в сервисном центре на улице Победы несколько улучшилась. Журналисты отметили, что именно под руководством Рудыка проводилось реформирование теоретических и практических экзаменов.

Напомним, после журналистского расследования в Главном сервисном центре МВД заявили, что планируют провести внеплановую служебную проверку и, как минимум, поменять весь руководящий состав. Возможно, аналогичное действие будет применено и к другим Сервисцентрам в стране.

Как сообщал OBOZ.UA, чтобы зарегистрировать в Украине авто, которое было в эксплуатации за рубежом, необходимо пройти растаможку, получить сертификат соответствия, провести экспертное исследование в МВД и подать документы в сервисный центр. Также нужно уплатить отдельный сбор – более подробно об этом узнайте здесь.

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