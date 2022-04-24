Путин приехал на Пасху в храм в тот момент, когда на Одессу летели ракеты: появилось видео

Пока российские оккупанты продолжают убивать мирных украинцев, в том числе, детей, кремлевский диктатор Владимир Путин решил посетить службу в храме по случаю Пасхи. Примечательно, что как раз накануне одного из самых важных праздников для всех христиан рашисты нанесли ракетный удар по Одессе.

Вследствие этого погибли 8 человек, еще минимум 18 пострадали. Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА – Новости".

Пасхальная служба, на которую приехал Путин, проходит в храме Христа Спасителя в столице страны-агрессора – Москве. На ней рядом с Путиным, как и раньше, находится мэр города Сергей Собянин.

Литургию, которая началась незадолго до полуночи, возглавляет патриарх Русской православной церкви Кирилл, который поддержал агрессию России против Украины.

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Напомним, в Одессе с 14 до 15 часов дня 23 апреля прогремели взрывы: российские оккупанты нанесли ракетные удары по городу. Поврежден и загорелся по меньшей мере один жилой дом, есть повреждения объектов инфраструктуры.

В результате ракетных обстрелов Одессы 23 апреля погибли 8 мирных жителей, среди которых 3-месячный ребенок. Еще 18 человек были ранены.

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