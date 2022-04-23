'Подонки вонючие!' Зеленский ужаснулся нечеловеческому удару РФ по Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский ужаснулся нечеловеческому удару российских оккупантов по Одессе. Он напомнил, что рашисты убили минимум 8 одесситов, среди которых - младенец.

Глава государства назвал россиян "подонками". Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Киеве 23 апреля.

"Семь ракет сегодня прилетело в Одессу, две мы сбили, в многоэтажное здание попали, 8 человек погибли, 18 или 20 раненых, ребенка убили трехмесячного. Когда война началась, этому ребенку месяц был. Что это происходит? Подонки вонючие! Как их еще назвать?! Других слов нет! Просто подонки!" - эмоционально отреагировал Зеленский на очередное страшное преступление России против украинского народа.

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Он отметил, что Украина вынуждена разговаривать с этими нелюдями, пока не закончится война - и "цепляться за каждый случай, за каждую возможность" избежать гибели украинских детей и мирных граждан

Зеленский также напомнил о лживости и подлости России, которая кичится своей "духовностью" и "православием", а также уверяет, что пришла в Украину "защищать украинцев".

"Просто какой-то ужас! Про какие ценности они говорят, от какого они Бога?! Средневековье! 7 ракет на их любимую Одессу! Они же так любили сюда ездить. Так вкусно у нас готовят. Пожрать они хотят, подонки!" - не смог сдержать ярости президент.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент Украины заявил, что до сих пор настаивает на встрече с Путиным. Он подчеркнул, что доверия к России у него нет совершенно, но за свою жизнь и безопасность в случае личных переговоров с президентом государства-агрессора Зеленский не боится.