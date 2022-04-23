В результате ракетного удара по Одессе есть погибшие и раненые: среди жертв – 3-месячный ребенок

В результате ракетных обстрелов Одессы 23 апреля погибли 5 мирных жителей, среди которых 3-месячный ребенок. Еще 18 человек были ранены.

Об этом в Telegram сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. По его словам, эти цифры не окончательны.

"Это только те, кого нашли. И вероятнее всего, будет больше", – заметил он.

"Среди убитых – трехмесячный ребенок. Малыш, который должен был встречать с родителями свою первую Пасху. Ничего святого. Абсолютно. Зло будет наказано", – подчеркнул Ермак.

Напомним: с 14 до 15 часов дня 23 апреля российские оккупанты нанесли ракетные удары по Одессе, в результате чего поврежден и загорелся по меньшей мере один жилой дом, есть повреждения объектов инфраструктуры. Ракеты были запущены рашистами из акватории Каспийского моря.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на ракетный удар по Одессе, назвав его террором. Он уверен, что мир должен расторгнуть любое сотрудничество с Кремлем.

"Россию нужно признать государством-спонсором терроризма и обращаться с ним соответствующим образом. Ни бизнеса, ни контактов, ни культурных проектов. Нам нужна стена между цивилизацией и варварами, поражающими мирные города ракетами", – пишет Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ предотвратила попытки расшатать общественно-политическую ситуацию на юге Украины. В Одессе СБУ нейтрализовала центр пророссийского общественного объединения.