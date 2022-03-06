Московский патриарх Кирилл поддержал войну Путина против Украины и выдал фейк о подготовке гей-парадов на Донбассе

Патриарх Русской православной церкви Кирилл поддержал агрессию России против Украины. Несмотря на жалкие потери русской армии в Украине и бессмысленность войны, патриарх Кирилл выступил перед верующими с речью, где поддержал войну.

Речь он совершил по завершении литургии в Храме Христа Спасителя в Москве 6 марта.

''Украина восемь лет пытается уничтожить Донбасс и провести там гей-парады. - Но мы знаем, что такое этот грех, который пропагандируется с помощью так называемых маршей достоинства. Это грех, который осужден Словом Божьим и Ветхим, и Новым Заветом'', – заявил Кирилл.

Патриарх стал оправдывать агрессию в Украине, которую начал кремлевский режим.

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''Мы вступили в борьбу, которая имеет не физическое, а метафизическое значение. Мы никого не осуждаем, мы никого не приглашаем взойти на крест — мы просто самим себе говорим: мы будем верны слову божьему, мы будем верны его закону, мы будем верны закону любви и справедливости, и, если будем видеть нарушение этого закона, никогда не смиримся с теми, кто этот закон разрушает, в том числе и стирая границу между святостью и грехом, а тем более – с пропагандирующим грех как образец или как одну из моделей человеческого поведения", – сказал патриарх.

Как писал OBOZREVATEL, ранее был обнародован " кодекс чести русского офицера ". Брошюры были найдены у ликвидированных и пленных оккупантов. Текст рассчитан на не очень образованных людей.