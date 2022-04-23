В РФ выдали циничное заявление об ударе по Одессе, снова прикрывшись 'иностранным оружием'

Военные преступники из российского Минобороны разродились циничным заявлением после ракетных ударов по Одессе, в результате которых погибли по меньшей мере 8 одесситов, среди которых - 3-месячный младенец. Там заявили, что уничтожили "логистический терминал на военном аэродроме Одессы" с "крупной партией западного вооружения".

Обстрел мирного города в канун Пасхи, говорят рашисты, они проводили "высокоточными ракетами". Заявление МО РФ распространяют российские пропагандисты.

"Высокоточными ракетами ВКС России сегодня днем выведен из строя логистический терминал на военном аэродроме в районе Одессы, на котором хранилась большая партия иностранного вооружения, поступившая от США и европейских стран", - цитируют путинских военнослужащих пропагандисты.

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Напомним, 23 апреля около 15 часов дня российские оккупанты ударили по Одессе несколькими крылатыми ракетами из акватории Каспийского моря. Две ракеты удалось сбить украинским силам ПВО. Еще несколько - попали в 16-этажку, где вспыхнул пожар, и в инфраструктурные объекты.

Накануне Пасхи, в тот момент, когда в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, рашисты убили по меньшей мере 8 одесситов, среди которых - трехмесячный младенец. Еще минимум 18 человек ранены.

Работы по разбору завалов поврежденных построек, спасению уцелевших и поисках погибших в городе продолжаются.