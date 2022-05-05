Оккупанты запретили руководителям ЗАЭС покидать город: одному из инженеров устроили допрос

Российские оккупационные войска продолжают терроризировать мирных жителей Украины. Рашисты запретили руководителям Запорожской атомной электростанции, находящейся во временно оккупированном Энергодаре, покидать город.

Уезжать из города нельзя даже по служебным делам. Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.

В среду, 4 мая, рашисты не выпустили из Энергодара главного инженера ЗАЭС Юрия Черничука, который должен был участвовать в заседании Совета главных инженеров НАЭК "Энергоатом".

Мужчину задержали на блокпосте на выезде из Энергодара и отвезли на допрос.

"В итоге ему и другим руководителям ЗАЭС запрещено покидать город. Даже если этого требует работа, от которой зависит, прежде всего, безопасность не только региона, а всего континента", - добавили в ЗОВА.

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Напомним, 12 марта стало известно, что российский холдинг "Росатом" участвует в рейдерском захвате Запорожской атомной электростанции. Оккупанты, временно контролирующие территорию ЗАЭС, пытались сообщить персоналу, что станция теперь "находится в собственности "Росатома".

31 марта Всемирная ассоциация ядерных операторов перевела все украинские АЭС в Парижский центр "Всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих атомные электростанции" (ВАО АЭС), объединяющая всех операторов АЭС мира. Таким образом, по словам руководителя оператора всех действующих атомных электростанций Украины – "Энергоатома", – Украина закрыла очередную страницу отношений с РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, над Запорожской атомной электростанцией утром во вторник, 26 апреля, на низкой высоте пролетели две крылатые ракеты РФ. Опасный инцидент произошел в 36-ю годовщину со дня крупнейшей катастрофы за всю историю ядерной энергетики – взрыва на Чернобыльской АЭС.