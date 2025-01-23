Путин сделал неожиданное экстренное включение прямо с заседания Совбеза России, чтобы поздравить Дональда Трампа со вступлением в должность президента США. Это выглядит анекдотом, ведь в своей риторике Путин постоянно подчеркивает, что в Украине ведет войну против "коллективного Запада", где главную роль играют именно Соединенные Штаты.

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Далее текст на языке оригинала.

Ба більше, навіть засідання Ради безпеки було спеціально перенесене під дату інавгурації Трампа, хоча зазвичай такі заходи проходять у п’ятницю. Цей жест, а також очевидне підлабузництво перед адміністрацією, яку в російській пропаганді називають "головним ворогом", викликає подив.

Але лише на перший, адже фактично ми бачимо симптоми всіх проблем, з якими стикається путін через розв’язану ним війну.

Очевидно, що ціль війни Путіна – нанести поразку колективному Заходу на території України, щоб встановити "нову архітектуру безпеки". Тобто йдеться про встановлення зон впливу, де Путін має правити частиною світу, яку він вважає своєю, і ніхто не мав би права йому в тому перешкоджати. Нічого українського в цій концепції існувати не може, і Україна має бути знищена як держава, а українці – як народ.

Але так само очевидно, що ніхто немає намірів віддати Європу під зону впливу Москви. Тому про жодні зони впливу не йдеться - ні зараз, ні у майбутньому. І хоча США нині не пропонують чіткого плану досягнення миру в Україні, наразі ніщо не каже, що втеча Америки з України та Європи могла б стати частиною цього плану. Вчорашні заяви Трампа та нового держсекретаря Марко Рубіо, що Путін є агресором і в його інтересах якнайшвидше завершити цю війну, відображають сьогоднішнє становище Путіна у світі.

Путін – ізгой. Показовою тут є його торішня поїздка в Монголію, яку російські ЗМІ представляли як тріумф дипломатії. Хоча насправді йшлося про те, що того разу Путіна просто не арештували. В умовах суцільної ізоляції йому важливий сам факт зустрічей з Трампом. Адже це дасть можливість показати всім, що ізоляції не існує, адже навіть президент найвпливовішої країни світу зустрічається з ним особисто. Тому Путін постійно заявляє, що він готовий до переговорів. Але саме тому ці переговори навряд чи зможуть принести мир в Україну.

Проблема в тому, що у Путіна немає мотивації закінчити війну. Путіну мир не потрібен. Йому потрібна увага до себе, і він не хоче відчувати себе ізгоєм. Все що йому треба від Трампа – щоб ці переговори тривали до нескінченності, і Путін міг би брати в них участь. Тому зрозуміло, що він буде тягнути з рішенням щодо миру стільки, скільки зможе. Тому немає сенсу вірити у диво, що завершення війни звалиться з неба. Справедливий мир можна лише відвоювати, і коли це станеться – залежить від нас більше, ніж від будь-кого ще.