Израиль отправит на Евровидение 2025 певицу, чудом выжившую во время атаки ХАМАС: что еще известно о 24-летней Юваль

Определена представительница Израиля на Евровидении 2025. Ею стала 24-летняя певица Юваль Рафаэль, чудом выжившая во время вооруженной атаки ХАМАС на музыкальном фестивале Nova в 2023 году.

Видео дня

Юваль Рафаэль стала победительницей израильского талант-шоу HaKokhav HaBa ("Следующая звезда"), финал которого состоялся 22 января, сообщает "Евровидение". Она поразила зрителей и судей балладной версией хита ABBA – Dancing Queen, посвятив выступление "всем ангелам", погибшим на фестивале Nova.

"Я не могу объяснить, насколько я взволнована и готова! Спасибо, что оказали мне эту огромную честь и доверили представлять мою страну на большой сцене Евровидения в Швейцарии", – отреагировала девушка на свою победу.

В финале она обошла трех других сильных конкурентов: Валери Хамати, Red Band & Moran Aharoni и Даниэля Вайса. Победа принесла Рафаэль желанный билет на главную сцену Европы.

Рафаэль пережила ужасное нападение, когда во время фестиваля террористы ХАМАС открыли огонь, убив сотни людей. Она провела в укрытии под телами погибших более восьми часов, прежде чем ее спасли израильские военные. Из более 40 человек, скопившихся внутри бомбоубежища, только 11 вышли живыми. В голове и ноге участницы все еще есть осколки от нападения.

"В ловушке, боясь за свою жизнь, я стала свидетелем невыразимых ужасов – на моих глазах были ранены и убиты как друзья, так и незнакомые люди. Когда тела убитых падали на нас, я поняла, что спрятаться под ними – единственный способ пережить этот кошмар", – вспоминала девушка.

После этого опыта она активно рассказывает о пережитом, выступая на международных платформах, в частности, на заседании Совета ООН по правам человека, сообщает The Time of Israel.

Песня, с которой Юваль Рафаэль выступит на Евровидении, будет представлена общественным вещателем Kan в марте 2025 года. Следует отметить, что участница готовится к массовым освистываниям от зрителей во время выступления на международной сцене. Это происходило также с представительницей Израиля на Евровидении 2024, поэтому организаторам конкурса приходилось наставлять в телеверсии звук аплодисментов и одобрительных возгласов.

"Я хочу рассказать им историю страны, о том, через что я прошла, через что прошли другие. Я хочу рассказать эту историю, но не с позиции поиска сожаления. Я хочу, чтобы она была сильной перед лицом этого, и перед лицом возгласов которые, я уверена на 100%, будут раздаваться из толпы", – рассказывала Рафаэль перед финалом HaKokhav HaBa.

Ранее OBOZ.UA писал, что участники Нацотбора на Евровидение 2025 Ziferblat оценили своих конкурентов. По их словам, каждый из вокалистов особенный по-своему.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!