Оккупанты заявили, что захваченная Запорожская АЭС переходит 'Росатому'

Российский холдинг "Росатом" принимает участие в рейдерском захвате Запорожской атомной электростанции. Оккупанты, которые временно контролируют территорию ЗАЭС, пытались сообщить персоналу, что станция теперь "находится в собственности "Росатома".

Об этом сказал глава "Энергоатома" Петр Котин в эфире телемарафона в пятницу, 11 марта. По его словам, на ЗАЭС приезжала группа людей, которые назвали себя представителями "гражданско-военной администрации", и объявили ЗАЭС территорией России, которая принадлежит к сфере управления "Росатома".

Позже, как сказал Котин, в Энергодар прибыла еще одна группа людей, среди которых был идентифицирован главный инженер Ростовской АЭС и заместитель главного инженера Балаковской АЭС. Вместе с ними было еще восемь человек, которые пытались взять контроль над станцией.

Видео дня

"На территории находится около 500 российских солдат с автоматическим оружием. Персоналу приходится выполнять свою работу под дулами автоматов", – сказал он. Котин также назвал заявления россиян бредом.

Отметим, что МАГАТЭ удалось возобновить связь с системами мониторинга из Запорожской АЭС. В то же время связи с Чернобыльской АЭС до сих пор нет.

Напомним:

в ночь на 4 марта оккупационные войска РФ обстреляли Запорожскую АЭС и взяли ее сотрудников в заложники. В учебно-тренировочном корпусе возник пожар и быстро был ликвидирован. Утром того же дня президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление, в котором призвал Европу проснуться. 5 марта стало известно, что управление Запорожской АЭС вернули в руки украинцев, но оккупанты контролируют периметр.

В то же время вечером 24 февраля российские военные захватили Чернобыльскую атомную электростанцию. Персонал, по сути, оказался в заложниках оккупантов. 26 февраля стало известно, что оккупанты провели имитацию воздушного боя над Чернобыльской зоной.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр энергетики Украины заявил, что угроза обстрелов украинских атомных электростанций российскими оккупантами превышает угрозу удара любой ядерной ракетой. Мировое сообщество должно действовать немедленно.