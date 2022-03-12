Оккупанты заявили, что захваченная Запорожская АЭС переходит "Росатому"

Ольга Липич
Общество
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Оккупанты заявили, что захваченная Запорожская АЭС переходит 'Росатому'
nosound
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Российский холдинг "Росатом" принимает участие в рейдерском захвате Запорожской атомной электростанции. Оккупанты, которые временно контролируют территорию ЗАЭС, пытались сообщить персоналу, что станция теперь "находится в собственности "Росатома".

Об этом сказал глава "Энергоатома" Петр Котин в эфире телемарафона в пятницу, 11 марта. По его словам, на ЗАЭС приезжала группа людей, которые назвали себя представителями "гражданско-военной администрации", и объявили ЗАЭС территорией России, которая принадлежит к сфере управления "Росатома".

Позже, как сказал Котин, в Энергодар прибыла еще одна группа людей, среди которых был идентифицирован главный инженер Ростовской АЭС и заместитель главного инженера Балаковской АЭС. Вместе с ними было еще восемь человек, которые пытались взять контроль над станцией.

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"На территории находится около 500 российских солдат с автоматическим оружием. Персоналу приходится выполнять свою работу под дулами автоматов", – сказал он. Котин также назвал заявления россиян бредом.

Отметим, что МАГАТЭ удалось возобновить связь с системами мониторинга из Запорожской АЭС. В то же время связи с Чернобыльской АЭС до сих пор нет.

Напомним:

Как сообщал OBOZREVATEL, министр энергетики Украины заявил, что угроза обстрелов украинских атомных электростанций российскими оккупантами превышает угрозу удара любой ядерной ракетой. Мировое сообщество должно действовать немедленно.

Обращение коллектива OBOZREVATEL.
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