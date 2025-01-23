Сегодня позволю себе написать не о ТОТ или ОРДЛО, а немного глобальнее. Я, конечно, гражданский человек, не аналитик, но, знаете ли, когда ты уже более 10 лет живешь войной, то имеешь право на свои мысли и взгляды, пишет Елена Степова для "Информационного сопротивления".

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Далее текст на языке оригинала.

Я часто пишу про те, що росія та срср вчинили дуже багато злочинів, як у відношенні до своїх співгромадян так й у відношенні до інших держав, наприклад, нашої.

Список постраждалих від росії – а вона, нагадаю, самостійно заявила про правонаступництво за срср – то список постраждалих від срср та росії, дуже великий.

Але чомусь за кожну окупацію, геноцид, екоцид, на кожну війну та терористичний акт, цей злочинець не поніс покарання. Змінюються керівники держави-терориста, держави-садиста, держави-окупанта, але не змінюється їх стиль життя, їх мрії вбивати.

За роки існування росії змінилося лише одне, й це насправді страшна зміна та важлива для розуміння: збільшилась кількість громадян росії, яка підтримує насилля, війну, знищення. Я не думаю, що справа у диктаторі путіні, був сталін, й його теж підтримувала критична більшість людей, а у сусідній державі був гітлер, якого теж підтримувала критична більшість.

Тож підтримка диктатора, тирана, який пропагує захватницькі та насильницькі дії відносно якоїсь кількості людей чи цілого світу, не є проблема росії, диктаторів завжди підтримує критична більшість. Це якийсь нонсенс. Критична більшість завжди на боці популістів, дурнів та тиранів. Що не так з цим світом, я не знаю. Але факт є фактом.

Тому варто це розуміти як нам, так й міжнародній спільноті. Війну веде не один путін, а ціла країна. Ціла країна підтримує "на Берлін", "на Вашингтон", "на Париж", "Орешніком по Капітолію" та інше. Ціла країна підтримує "сво", війну, ядерний удар, захоплення інших країн, вбивство мільйонів людей. Більш того, ціла країна підтримує свій особистий геноцид та насилля стосовно себе.

Навіть покинувши росію, ці люди продовжують підтримувати путіна та насилля й залюбки допоможуть росії завоювати країну, в якій вони живуть. В улюбленій росіянами фразі "россия там, где мы", закладено формулу війни.

Чи путін напав на Україну? Ні, це зробили росіяни, бо вони мріяли про це, вони закликали до цього. Війна, це критична більшість громадян росії, які згодні на будь-які особисті жертви, аби Україну (США, Німеччину, Естонію, Латвію, Литву й так далі) було знищено.

В срср ще були дисиденти, ще були борці, ще були ті, хто не стріляв. В сучасній росії їх немає. Навіть ліберали підтримують імперство та войовничо налаштовані до інших країн, особливо до США та пост-радянських країн. Достатньо згадати "Крим не бутерброд", щоб зрозуміти справжність псевдолібералізму росії.

Світ має це зрозуміти. Війна – це росія. Це росіяни стріляють, ґвалтують, вбивають, створюють зброю, створюють пропаганду, розповсюджують пропаганду. Війна – це росіяни. Ліберальні, не ліберальні, православні, мусульмани, будисти, усі вони мають паспорт громадянина росії.

Фактично сучасна модель росії, політична та соціологічна, сучасний соціум росії, це калька з фашистської Германії часів Адольфа Гітлера. Тотальна пропаганда, підтримка критичною більшістю мілітарізації та імперства, шовінізм, расизм, нацизм.

Невже Гітлер сам захопив більшу частину Європи? Ні, це зробила критична більшість людей, яка пропагандувала, марила, мала однакову мрію- знищити усіх не таких, як вони. Війна, вона йде по світу з усіх куточків росії. Війна йде вже не тільки на території України. До війни з росією залучено інші країни. Китай, Північну Корею, це, якщо брати великих гравців. А найманців росія наймає по усьому світові. Бо має гроші. Бо платить за війну справно.

Невже світ не бачить, що війна давно розширила свої кордони? Невже світ не бачить, що росія вже прораховує наступний крок та вистежує наступну жертву? Участь у війні найманців, яких росія шукає в інших країнах, це розширення кордонів війни. Найманці навчаються воювати, навчаються використовувати дрони, а ще, вони насичуються пропагандою, вишуканою, якісною російською пропагандою, про владу соціалізму, торжество комунізму, де багаті вмирають та залишають майно бідним. Ці люди понесуть цю пропаганду у свої країни, як й стануть ключиками, які відкриють замки цих країн та розширять кордони війни. Ці люди підпалять свої країни й втягнуть їх до російського альянсу.

Оце спостерігаю, як люди шуткують з приводу участі у російсько-українській війні військових з Північної Кореї. Мовляв, недолугі, не вміють воювати. А путін настільки занедбав росію, що з простягнутою рукою стоїть та молить дати йому "гарматне м’ясо", тобто війська. Яка бентежна короткозорість, як на мене. Це інші диктатори будуть стояти на колінах перед путіним, щоб він взяв їх війська на реальні бойові навчання.

Так, саме так я бачу цю ситуацію.

Зараз гине дуже багато північно-корейських солдатів, але вони вчяться. Їх ніхто не рахує, як й росіян, диктатори не рахують втрати, бо ж солдати гинуть залюбки. З 1000 виживе 100, потім ця цифра почне зростати, виживе більше, ще більше. Ці люди навчаться вести у бій, тримати оборону, керувати дронами, стріляти з гармат. Звісно північні корейці проводять навчання у себе, але ж це лише фікція, а ось участь у реальних бойових діях, дорого коштує. Бо це дає реальних бійців, які згодом сформують нову армію.

Китай наразі теж у виграші й не тільки матеріальному. Він отримав ціле поле для навчань та випробувань своїх військових розробок.

Й чим триваліше війна, тим більше зацікавленості в росії та війні країн, які марять війнами, країн, якими керують диктатори. Бо ми становимося полігоном для навчань. Зрештою, ці знання з пропаганди, керуванням соціумом, налаштувань армії, катівень, "демократичною" зміною державного устрою країн, проведення "виборів" у країнах, впливом на країни, кібератаками та іншим, які були отримані у ході реальних навчань в реальних умовах бойових дій, будуть коштувати дорого. Для світу. Бо їх будуть застосовувати проти інших жертв.

Світ боїться застосувати миротворчі сили, світ боїться вводити миротворців в Україну. Шкода. Це безпрецедентний випадок, коли військові, які воювали лише на симуляторах, мають навчитися в реальних бойових умовах.

Шкода, що ми не використовуємо відкритий набір людей в інших країнах, які хочуть та можуть заробляти на війні, як це робить росія. Гроші, не погана мотивація, а війна для багатьох чоловіків є нормальним заробітком. А участь у війні, ну, най буде найманців, хоча я не люблю це слово, я б сказала – міжнародного рекрутингу – допомогла б відкрити світу реальне обличчя росії та росіян.

Ми так боїмося слів "третя світова", хоча розуміємо, що вона вже йде, бо на боці росії вже бере участь багато мусульманських та азійських країн.

Чи не прийшов час єднатися європейцям? Я не бачу нічого поганого в тому, щоб на фронті країни проводили випробування свого сучасного озброєння. Щоб в наших Героїв вчилися війська тих країн, які знають про військові дії лише по не бойовим навчанням, підручникам та симуляторам.

Ми країна, яка має унікальні знання ведення війни. Нам давали на життя 48 годин, а ми воюємо вже понад 10 років.

Допомагати Україні має бути модно, це має бути за честь.

Незважаючи на мільйонну підтримку Гітлера його народом, він програв, бо проти виступив об’єднаний світ. Що тримає світ за руку зараз? У світі багато кажуть про санкції, занепокоєність злочинною поведінкою росії, але чомусь російська тусовка досі мандрує світом, користується програмним забезпеченням, банкингом, подорожує, робить покупки, купує, продає, вчиться, лікується, відпочиває в тих країнах, які мріє знищити та захопити.

Поки росія не отримає колективний світовий, міжнародний ігнор за усіма пунктами від бізнесу до відпочинку, поки санкції та обмеження не будуть стосуватися кожної людини-росіянина з будь яким статком, війна буде тільки розширювати свої кордони.

Якщо світ не хоче третьої світової з терактами, вибухами, ракетами у своїх містах, він має перестати загравати, торгувати та боятися росії.

Це прозвучить доволі цинічно, навіть страшно, але, що втрачати тим, хто кожен день втрачає території та людей, але чи не прийшов час сказати, – агов, світу, ми навчилися воювати, а ти навчився робити сучасну зброю, ми розуміємося на соціальній поведінці, політичній моделі ворога, та трощимо російську пропаганду так само, як й російську бронетехніку, ми маленька країна, в якій живуть великі та мужні люди, але ця країна наразі є стіною, яка утримує цих психічно скалічених "білих ходаків", то, світе, давай об’єднаємося заради миру та тиші, приходь зі своєю зброєю, а ми навчимо тебе воювати з цим злом, бо воно вже мріє, як буде вбивати тебе та грабувати твій дім.

Як будь який "гопнік" з підворітні, росіяни розуміють тільки верховенство сили. Не перемовин. Не дипломатії. Не інтелігентності. Тільки верховенство сили.

Якщо ми подивимося на скрижалі історії, то там це записано. Будь який зарваний диктатор, отримував "по горіхам" через колективне об’єднання проти нього інших сил. Насправді, усі ці диктатори-гопники, вони залежать від любові отої самої критичної більшості своїх співгромадян. Але ця любов базується виключно на первинних потребах: страх, їжа, кров. Якщо диктатора перестають боятися, якщо у критичної більшості немає хліба, пролляється кров.

Наразі росіяни впевнені, що увесь світ боїться їх путіна, тому так впевнено йдуть воювати та підтримують свого вождя. Як тільки росіяни зрозуміють, що їх ніхто не боїться, путіна зневажають, а від росії усі країни відгороджуються "стіною", як тільки росіяни не зможуть потрапити в їх улюблені готелі на відпочинок, придбати їх улюблені європейські бренди, ліки, їжу, з’являться й "ліберали" й "дисиденти". А якщо росія побачить, що світ не тільки озброюється проти неї, а ще й вчиться воювати з нею, їх войовничий запал спаде. Гопник розуміє тільки силу. Таке життя!