В годовщину трагедии на ЧАЭС над Запорожской АЭС пролетели две российские ракеты

Над Запорожской атомной электростанцией утром во вторник, 26 апреля, на низкой высоте пролетели две крылатые ракеты РФ. Опасный инцидент случился в 36-ю годовщину со дня крупнейшей катастрофы за всю историю ядерной энергетики – взрыва на Чернобыльской АЭС.

Очевидно, оккупантам плевать на безопасность даже своего населения – ведь новый взрыв на ядерном объекте обернется последствиями не только для Украины, но и для других стран. "Ядерный терроризм со стороны России усиливается, угроза становится все хуже", – подчеркнули в "Энергоатоме".

Известно, что речь идет о ракетах, которыми оккупанты ударили по Запорожью. Над АЭС они были зафиксированы в 6:41 и 6:46.

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Руководитель национальной атомной энергогенерирующей компании Петр Котин отметил, что запуск Россией ракет непосредственно над площадкой ЗАЭС, где расположено семь ядерных установок с огромным количеством ядерного материала, создает огромные риски.

"Ведь ракеты могут попасть в одну или несколько ядерных установок, что угрожает ядерной и радиационной катастрофой всему миру", – подчеркнул он.

Запорожская АЭС по состоянию на 26 апреля продолжает работать в энергосистеме Украины, хотя и была захвачена российскими военными после танкового обстрела в ночь на 4 марта-2022.

Непосредственно на площадке ЗАЭС оккупанты хранят тяжелую технику и боеприпасы, фактически превращая станцию ​​в военную базу.

Напомним:

16 апреля над площадкой Южноукраинской АЭС пролетели три ракеты, выпущенные с территории Беларуси в направлении Николаева.

А утром 25 апреля над Хмельницкой АЭС зафиксировали две ракеты РФ.

Как писал OBOZREVATEL, во время взрыва на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года четвертый энергоблок станции был полностью разрушен. Произошел выброс радиации, по некоторым данным эквивалентный 300 "Хиросимам".

В результате этой аварии в Украине пострадало 2,5 млн человек. Количество потерпевших, которые находятся под наблюдением учреждений здравоохранения, составляет 1,6 млн человек. Из них 317 769 – дети.

В прошлом году государственный архив СБУ опубликовал серию секретных документов КГБ СССР по катастрофе на Чернобыльской атомной электростанции. Детали можно найти в нашем материале по ссылке.