Конец 2024 года ознаменовался из ряда вон выходящим событием, настоящим "черным лебедем" – падением режима Башара Асада в Сирии. Сложно поверить, что цель свергнуть режим Асада Турция и Хайят Тахрир аш-Шам изначально ставили перед собой. Основную роль в операции выполняли бойцы Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ), вовлеченность в операцию полностью подконтрольной Турции Сирийской национальной армии (СНА) была незначительной, а сама Турция и ее вооруженные силы прямой поддержки не оказывали, хотя в 2019 году турецкие войска, артиллерия и Байрактары активно работали по наступающим сирийским войскам у Серакиба. К слову, еще перед падением Алеппо аналитические ресурсы распространяли информацию, что, якобы, ХТШ намерены выйти на линии разграничения 2019 года и основные бои происходят у Серакиба, к югу от Алеппо. И там в первые дни операции армия Асада оказывала сопротивление, но бегство армии в Алеппо и стремительное падение второго по величине города никто не мог предвидеть. А оно случилось, а за ним каскадный обвал всей конструкции, на которой пол века стоял режим.

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Могут ли события в Сирии спровоцировать каскадный обвал других режимов, созданных или поддерживаемых россиянами? Еще перед событиями в Сирии, в середине ноября, неожиданный кризис случился в пророссийской Абхазии. Президент непризнанной республики Бжания ушел в отставку после начала массовых протестов из-за недовольства местного населения и бизнеса подписанием инвестиционного соглашения с РФ. Неожиданное проявление нелояльности со стороны пророссийского квазигосударства… В самом начале 2025 года с проблемами толкнулось и другое квазигосударственное образование – Приднестровье. Энергокризис в ПМР может спровоцировать резкий рост общественного недовольства или отдельных влиятельных группировок, которые могут уже не опираться на поддержку России, а опираться на другие силы, в Украине или Молдове. Ведь уже очевидно, что российские войска в ПМР изолированы и даже поставки газа РФ организовать туда не способна. Географически и политически ПМР от РФ изолировано.

Другой и, пожалуй, самый очевидный кандидат на повторение роли Асада – это Александр Лукашенко. Как раз в Беларуси 26 января будут проведены президентские выборы. Дата выборов – один из самых интересных моментов, с ними связанный, поскольку время их проведения было сдвинуто на период, когда полномочия у Лукашенко еще в силе, хотя ранее их планировали провести летом. То есть Лукашенко опасался допускать даже формальный и короткий период без уверенного удержания им власти в руках. Сейчас же предвыборная кампания идет необычно тихо даже для Беларуси. Сложно назвать это даже имитацией демократии подобно тому, что мы видели в прошлом году в РФ. Беларуские оппозиционные аналитики вообще рассматривают вариант, возможно, оперируя некими своими источниками в Минске, что кандидаты просто снимут свои кандидатуры, а голоса передадут в пользу Лукашенка. Якобы, добровольно, а на самом деле по разнарядке диктатора. Выглядит такой сценарий довольно реалистично, вопрос в том, чего Лукашенко испугался? Может, прихода Трампа? Не зря в своем комментарии инаугурации Трампа Лукашенко раскритиковал жесткую риторику Трампа по отношению к Байдену. Прямо-таки затосковал по предыдущей администрации в Белом доме.

Тряска диктатур грядут наверняка, о чем свидетельствуют нападки трамповской администрации на венесуэльского диктатора Мадуро, комментарии того Маска и нового госсекретаря Помпео. Источники Axios из администрации даже сообщают, что в Вашингтоне не против, чтобы Мадуро соседствовал с Асадом. Свержение режима в Венесуэле, дружественного КНР, России и Ирану, позволит США установить собственный контроль над крупнейшими в мире запасами нефти и взять под контроль поток мигрантов, ведь основу этих мигрантов на американо-мексиканской границе, с которыми взялись бороться республиканцы, составляют именно венесуэльцы. А где смена режима в Венесуэле и возвращение Панамского канала, там и решение вопроса с антиамериканскими режимами в Никарагуа и на Кубе. Последнюю, кстати, Трамп уже успел вернуть в список стран-спонсоров терроризма. Учитывая, что администрация Трампа намерена снизить цены на энергоносители, то как раз режимы в Венесуэле, Иране и России пострадают первыми, потеряв доходы, да еще и своим сателлитам пайку кредитов и дотаций урежут. Может ли 2025 стать годом падения режимов? Учитывая факторы выше – однозначно да.