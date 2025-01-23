Я надеюсь — Господь поможет Трампу пережить путина, но зачем же Трамп так откровенно сопротивляется?

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Напомню, что американский центральный банк, то есть Федеральную резервную систему, которая выпускает доллары и традиционно фактически независима от государства (являясь, по сути, частной конторой!), небезосновательно — после определённых событий — считают связанной с так называемым "Мировым правительством" и даже иногда с ним отождествляют.

В своё время, 4 июня 1963 года, 35-й президент США Кеннеди подписал Указ №11110, согласно которому Минфин выпустил 2- и 5-долларовые купюры под обеспечение имевшимся в казне серебром, и каждая такая новая купюра была не обычной "Банкнотой Федерального резерва", а "Банкнотой Соединённых Штатов". То есть печатавший деньги станок Кеннеди возвращал государству! Сегодня эти купюры (с красной печатью) являются, кстати, большой нумизматической редкостью.

Как известно, 22 ноября того же года Кеннеди был убит. Вскоре все забыли и об Указе №11110.

Так вот, Трамп недавно заявил, что сделает Соединённые Штаты криптовалютной сверхдержавой и объявил соответствующий комплекс мер, которые понравиться той же ФРС никак не смогут, а только что уже начал их быстрое осуществление.

Так что договариваться с практически негосударственной типографией долларов Трамп не желает и, наоборот, покруче Кеннеди фактически объявил ей конкурентную войну — в составе его общей войны (с глубинным государством, а заодно с Канадой, Мексикой, Панамой, Данией/Гренландией и т.д.).

Он настолько напрашивается на новые покушения, что это уже похоже на самоубийство.

Хищный Вэнс ожидает.