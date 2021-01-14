Украинцы массово вышли на тарифный протест. Фото и видео из разных областей

Украинцы в четверг, 14 января, снова вышли на митинги против повышения коммунальных тарифов сразу в нескольких областях страны.

Одна из акций протеста прошла в Тисменицком районе на Прикарпатье, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины. Еще две состоялись в Полтаве и в Ужгороде на Закарпатье (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По сообщению правоохранителей, в Ивано-Франковской области на автомобильной дороге Н-10 в селе Ямница примерно 20 человек перекрывали дорогу, непрерывно двигаясь по пешеходному переходу. Протестующие требовали отмены повышенных тарифов на поставку и потребление газа.

Полицейские, следившие за порядком, предлагали водителям объезд. Позже они сообщили, что движение по указанному участку дороги было восстановлено.

В Ужгороде толпа протестующих пришла под здание Закарпатской облгосадминистрации, пишет издание Mukachevo.net. К ним вышел председатель ОГА Анатолий Полосков, который сообщил, что вчера, 13 января, было предложено снижение цены на газ на 30%. Однако это не успокоило людей. Они требовали объяснений, будет действовать данное снижение постоянно или только в период карантина.

Также их интересовало, почему газовый тариф разделили на поставку и доставку и что будет с ценой на электроэнергию.

В Полтаве около 10 человек митинговали против повышения тарифов вблизи здания областного совета, пишет местное издание "Зміст". В это время была запланирована внеочередная сессия Полтавского облсовета при участии руководителей газораспределительных фирм и представителя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

На заседание удалось попасть представителям инициативной группы протестующих. Они передали свои требования депутатам.

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