Разумков і Шмигаль знову зберуть "слуг" на нараду щодо тарифів – ЗМІ

На четвер, 14 січня, прем'єр України Денис Шмигаль і спікер парламенту Дмитро Разумков запланували онлайн-нараду уряду щодо тарифів, на якій будуть присутні депутати від "Слуги народу".

Про це пише "Страна" з посиланням на власні джерела. Вона розпочнеться о 18:00, уточнили журналісти.

Також у ній візьме участь в.о міністра енергетики Юрій Вітренко, глави "Нафтогазу" та Національної комісії, що здійснює держуправління у сферах енергетики та комунальних послуг.

"Назрів невеликий конфлікт через те, що [представник] НКРЕКП чомусь був відсутній на нараді зі спікером Разумковим і на нараді, яка була раніше з депутатами. Ми хочемо їх почути сьогодні, оскільки словам "Нафтогазу" та компанії вже ніхто не вірить. У всіх одне питання: скільки можна гасити цю пожежу?" – йдеться в повідомленні.

Кабмін запланував введення державного регулювання цін на газ і фіксацію ціни на газ на рівні 6,99 грн, що є нижнім порогом вартості на українському ринку. У президента заявили, що держрегулювання дозволить знизити тарифи на газ для українців на 30%, проте насправді ціна знизиться менше, пише видання.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL: