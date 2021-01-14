На Закарпатті натовп вийшов на тарифний протест. Фото та відео
В Ужгороді натовп прийшов під будівлю Закарпатської облдержадміністрації, протестуючи проти підвищення тарифів на газ та електроенергію.
Про це пише видання Mukachevo.net. До мітингувальників вийшов голова ОДА Анатолій Полосков (щоб подивитися відео та фото, доскрольте новину до кінця).
Він повідомив, що вчора, 13 січня, запропоновано зниження ціни на газ на 30%. Проте це не заспокоїло протестувальників. Вони вимагали пояснень, діятиме це зниження постійно чи лише в період карантину.
Також людей цікавило, чому газовий тариф розділили на постачання та доставку та що буде з ціною на електроенергію.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
Українці в січні отримали оновлені платіжки за комуналку: газ і опалення різко подорожчали.
Країною прокотилася хвиля стихійних протестів проти підвищення тарифів.
Президент Володимир Зеленський закликав уряд знизити тарифи, а 13 січня разом з в.о. міністра енергетики та прем'єром визначив нову ціну – 6,99 грн за кубометр.
Разумков та Шмигаль ініціювали нараду щодо перегляду тарифів.
Міністр кабінету міністрів Олег Немчінов заявив, що ця ціна діятиме лише до кінця опалювального сезону, потім стане ринковою.