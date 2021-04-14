У Києві продовжили жорсткий локдаун до 30 квітня. Інфографіка

У середу, 14 квітня, у Київській міській державній адміністрації вирішили продовжити жорсткий локдаун в столиці до 30 квітня у зв'язку з великою кількістю хворих коронавірусною хворобою і нестачею ліжко-місць в лікарнях.

Про це на пресбрифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Оскільки епідеміологічна ситуація в столиці суттєво не поліпшується, сьогодні вранці комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про подовження суворих обмежувальних заходів у Києві на два тижні, тобто до 30 квітня. У нас немає іншого вибору. Інакше медична система не впорається з такою кількістю хворих. Інакше смертей буде ще більше. Тому до 30 квітня в місті діятимуть раніше запроваджені обмеження",– зазначив Кличко.

Зокрема, за словами мера, в місті не працюватимуть школи та дитячі садочки, а громадський транспорт працюватиме виключно по спецперепустках для працівників критичної інфраструктури.

"Я ще раз підкреслю, що керівники установ, підприємств та закладів мають відправити співробітників на дистанційну роботу. Або, кому можливо, надати відпустки", - наголосив Кличко.

"Я закликаю всіх поставитися свідомо до ситуації! Та дотримуватися необхідних правил! Не час бути легковажними!Сьогодні головне завдання – зберегти здоров’я і життя киян. Допомогти і нашим медикам впоратися з цією хвилею хвороби. Не нехтуйте своєю безпекою! - Маски, дистанція, антисептики. Увага до свого здоров’я!" - закликав киян Віталій Кличко.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Києві протягом минулої доби, 13 квітня, зареєстрували 1457 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.